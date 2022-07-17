Виды мебельных щитов и советы по выбору

Среди существующих в данный момент материалов особ пристального внимания заслуживает мебельный щит. Благодаря тому, что он обладает привлекательным оформлением, длительным сроком эксплуатации, его применяют повсеместно. Мебельные щиты и другие пиломатериалы с доставкой по РФ предлагает компания oris.com.ru.

Какие виды мебельных щитов существуют

В данный момент на продажу поступает несколько видов, которые отличаются способом изготовления.

Чтобы сделать выбор, следует ознакомиться с ключевыми характеристиками.

Цельная конструкция. Для ее подготовки применяется массив из древесины.

Данное изделие обладает уникальными качествами, повышенным уровнем прочности.

Сращенная конструкция. Чтобы подготовить такой мебельный щит, следует использовать ламели, которые отличаются не только шириной, но и длинной. Дополняются такие щиты не только торцевыми, но и боковыми гранями. Подобные изделия выделяются относительно невысокой ценой.

Какие виды сырья используются для изготовления мебельных щитов

Производители пользуются разнообразными видами пород древесины.

Но есть несколько, популярность которых не снижается на протяжении длительного времени.

Дубовые мебельные щиты активно применяются в сфере мебельного производства, при конструировании подоконников либо же при подготовке отделочного слоя. Все потому, что дуб обладает довольно высоким уровнем прочности и надежности. Поэтому мебельный щит выдерживает существенные нагрузки.

Для подготовки декоративных мебельных щитов применяют ольху. Этот вид древесины обладает уникальными и привлекательными качествами. Обработка данного сырья отличается простотой. Поэтому с этой процедурой смогут справиться даже те люди, у которых относительно небольшой опыт.

Мебельные щиты из березы отличаются относительно невысокой стоимостью. Поэтому березу нередко применяются на предприятии, чтобы создавать бюджетные изделия.

Сосновые мебельные щиты выделяются привлекательным золотистым либо же коричневым оттенком. Но срок эксплуатации подобных изделий относительно небольшой. Поэтому со временем нужно будет выполнить замену.

Чтобы выбрать и приобрести высококачественные мебельные щиты, следует обращаться лишь к профессиональным и к ответственным изготовителям. Перед приобретением следует определиться с приемлемыми размерами, оптимальным составом, а также другими характеристиками.