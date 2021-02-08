Как живется в Англии приезжим русским

Великобритания очень привлекательная страна для иммигрантов. Россияне переезжают в Англию ради высокого уровня жизни и широких возможностей трудоустройства. Не все из них знают о трудностях, с которыми сталкиваются иммигранты в Англии. Более подробную информацию про жизнь в Англии от человека, жившего там с 2015 по 2020 г. можно узнать на сайте https://puteshestvennik.org/tema/zagranka/angliya/.

Отношение англичан к приезжим

Слово «толерантность» пришло в Россию из Европы, поэтому хочется думать, что в Англии существуют равные права, нет дискриминации и прочее.

К сожалению, это не совсем так. Официально, дискриминация в Англии запрещена, поэтому работодатели стараются принимать на работу людей разной этнической принадлежности, сексуальной ориентации, пола и религии.

Только делают они это для того, чтобы компанию не обвинили в ущемлении прав.

В фильмах, англичан показывают вежливыми и общительными. В реальной жизни они выглядят высокомерно и напыщенно. Англичане считают, что их страна лучшая в мире, а проблемы в ней только из-за приезжих иностранцев. Англичане обычно не хамят в лицо иностранцам, хоть и относятся к ним с презрением. Ненависть обычно выражается в мелких колкостях и игнорировании.

Работа и заработная плата

Существует миф, что в Англии можно получать высокую зарплату и ни в чем себе не отказывать. Это не совсем так.

Уровень жизни в Англии довольно низкий, но есть адекватная минимальная зарплата, которая позволяет жить без значительных дополнительных расходов.

Но стоит понимать, что приезжему в Англии добиться денежной независимости и свободны довольно трудно. Найти постоянную работу в Англии очень трудно. Нужны рекомендации, либо местный опыт работы. Оплата чаще всего минимальная. На данный момент она составляет 8,21 фунтов в час. Работодатель не может заплатить меньше этой суммы, так как это запрещено законом.

Аренда жилья

Арендовать хорошую квартиру в Англии довольно затруднительно.

Есть некоторые нюансы, которые стоит знать перед поиском жилья.1. Для того чтобы арендовать квартиру или комнату, необходимо открыть счет в банке.2. Чтобы снять хорошее жилье, нужно иметь рекомендации, так как англичане побоятся сдавать квартиру не местным.3.

Нужно быть готовым к тому, что поиск квартиры может продлиться несколько месяцев.4. Снимать квартиру лучше рядом с другими иностранцами.

Цены на аренду жилья зависят от города и района.

К примеру, в Лондоне стоимость комнаты будет варьироваться от 450 до 500 фунтов, а квартира от 1000 до 1100 фунтов в месяц на окраине города.

Таким образом, иностранец в Англии может найти работу и жилье, и жить на минимальную зарплату, но выйти на высокий доход и быть финансово независимым практически невозможно.