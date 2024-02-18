Владельцы даже самых красивых и брендовых вещей стараются придать им определённую оригинальность и эффектность. Для решения этой задачи они используют различного вида наклейки или нашивки, которые пришиваются с помощью ниток или крепятся при помощи специального клея в том числе с термической обработкой. Достаточно популярными на сегодняшний день считаются жаккардовые этикетки.

Их крепят на любую часть одежды. Сегодня жаккардовые этикетки на заказ изготавливает компания riza.ru.

Виды жаккардовых этикеток

Выпускаемые жаккардовые этикетки классифицируются по следующим основным характеристикам:

Способу сплетения нитей в основной ткани. Это могут быть: дамаск, сатин, изнаночный сатин, жаккард фотографического качества и тафта. Дамск считается наиболее популярным из всех перечисленных. Благодаря применённой технологии плетения нитей производителю удаётся добиться высокой прочности самой ткани и точности передачи наносимого рисунка. Наиболее дорогим и так называемым эксклюзивным способом считается жаккард фотографического качества. Некоторые изготовители сравнивают нанесённое изображение с качественной фотографией.

Наличию дополнительных элементов и эффектов. К ним относятся: нанесения люрекса, тиснение, создание текстурной основы, покрытие верхней поверхности лаком, наличию на обратной стороне клевого слоя.

Способу разрезания и обработки края. Наиболее современным и технологическим считается лазерная резка.

Геометрическим размерам.

Типу нанесённого рисунка.

Области применения.

Стоимости.

Компании производителя

Преимущества и особенности крепления

К основным достоинствам таких этикеток относятся:

Высокая прочность и износостойкость.

Хорошее сохранение рисунка в том числе первоначального цвета.

Чёткость самого рисунка. Практически все рисунки обладают хорошей прорисовкой.

Даже нанесённая изнутри наклейка не вызывает раздражения и аллергических реакций.

Основными способами крепления жаккардовых наклеек считаются:

Пришивание вручную или с помощью швейных машин. В основном автоматическим способом крепят этикетки на больших предприятиях при массовом производстве конкретных изделий.

Притачивание по периметру. В этом случае производится нарезка горячим или лазерным способом с последующим запаиванием всех краёв.

Петлёй к поверхности плотной ткани.

Так называемые слайдер молнии.

Два последних способа в основном применяются для оформления спортивной одежды, сумок, рюкзаков, то есть для изделий из очень плотной ткани.