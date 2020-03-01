Обзор ассортимента женских беретов интернет-магазина unimarket.com.ua

Берет – это головной убор, который не только согреет в холодную погоду. Такой аксессуар сделает образ стильным и интересным. Обладательница берета не останется незамеченной. Компания https://unimarket.com.ua/ua?product_cat=bereti предлагает разные варианты этого аксессуара.

Шерстяной вязаный берет со звездочками, бусинами и камнями.

Такой аксессуар согреет в холодную погоду. Натуральная шерсть, из которой изготовлен этот берет, имеет приятную структуру и хорошо согревает в холодную погоду. Эта модель украшена бусинами, камнями и звездочками.

Такой декор придает модели оригинальность. Компания unimarket.com.ua предлагает такую модель в разных цветовых гаммах: черный, белый, бежевый, рыжий, бордовый, цвет кофе, графит. Весь ассортимент можно увидеть на сайте компании. Размеры этой модели 56-58. Данную модель можно заказать с доставкой.

Кожаный берет.

Такая модель подойдет для стильных и смелых девушек. Компания предлагает это изделие в черном цвете. Берет сшит из эко кожи. Декор на этом изделии отсутствует. Размер можно подобрать из предложенных на сайте компании: 55,56,57.

Берет из шерсти.

Компания unimarket.com.ua предлагает вариант классического берета из шерсти. На сайте можно ознакомиться с ассортиментом цветов и размеров этой модели. Такая классическая модель дополнит любой образ и стильно подчеркнет индивидуальность.

Как правильно выбирать берет.

Специалисты компании unimarket.com.ua подготовили несколько основных советов, которые помогут правильно подобрать берет.

Фасон. Это самый важный критерий выбора. Небольшой плоский берет будет хорошо смотреться на худенькой, миниатюрной женщине. Для дам с пышными волосами и формами такой вариант не подойдет. Для них лучше выбирать более объемные, вязаные модели.

Цвет. В этом вопросе можно ориентироваться на личные предпочтения. Молодые девушки часто выбирают яркие модели, которые становятся главным акцентом в образе. Женщины старшего поколения предпочитают классические неброские оттенки. В любом случае, берет должен гармонично сочетаться с одеждой.

На берет нельзя одевать капюшон. В дождливую погоду, лучше взять с собой зонт.

Берет не носится с пуховиком или объемной спортивной курткой. Для такого аксессуара подойдет пальто или плащ.

Следуя этим несложным советам можно стильно дополнить образ и создать неповторимый дизайн. Мужчины всегда обращают внимание на женщину, голову которой украшает берет.