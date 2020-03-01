Обзор ассортимента женских беретов интернет-магазина unimarket.com.ua

Берет – это головной убор, который не только согреет в холодную погоду. Такой аксессуар сделает образ стильным и интересным. Обладательница берета не останется незамеченной. Компания https://unimarket.com.ua/ua?product_cat=bereti предлагает разные варианты этого аксессуара.
Шерстяной вязаный берет со звездочками, бусинами и камнями.
Такой аксессуар согреет в холодную погоду. Натуральная шерсть, из которой изготовлен этот берет, имеет приятную структуру и хорошо согревает в холодную погоду. Эта модель украшена бусинами, камнями и звездочками.
Такой декор придает модели оригинальность. Компания unimarket.com.ua предлагает такую модель в разных цветовых гаммах: черный, белый, бежевый, рыжий, бордовый, цвет кофе, графит. Весь ассортимент можно увидеть на сайте компании. Размеры этой модели 56-58. Данную модель можно заказать с доставкой.
Кожаный берет.
Такая модель подойдет для стильных и смелых девушек. Компания предлагает это изделие в черном цвете. Берет сшит из эко кожи. Декор на этом изделии отсутствует. Размер можно подобрать из предложенных на сайте компании: 55,56,57.
Берет из шерсти.
Компания unimarket.com.ua предлагает вариант классического берета из шерсти. На сайте можно ознакомиться с ассортиментом цветов и размеров этой модели. Такая классическая модель дополнит любой образ и стильно подчеркнет индивидуальность.
Как правильно выбирать берет.
Специалисты компании unimarket.com.ua подготовили несколько основных советов, которые помогут правильно подобрать берет.
- Фасон. Это самый важный критерий выбора. Небольшой плоский берет будет хорошо смотреться на худенькой, миниатюрной женщине. Для дам с пышными волосами и формами такой вариант не подойдет. Для них лучше выбирать более объемные, вязаные модели.
- Цвет. В этом вопросе можно ориентироваться на личные предпочтения. Молодые девушки часто выбирают яркие модели, которые становятся главным акцентом в образе. Женщины старшего поколения предпочитают классические неброские оттенки. В любом случае, берет должен гармонично сочетаться с одеждой.
- На берет нельзя одевать капюшон. В дождливую погоду, лучше взять с собой зонт.
- Берет не носится с пуховиком или объемной спортивной курткой. Для такого аксессуара подойдет пальто или плащ.
Следуя этим несложным советам можно стильно дополнить образ и создать неповторимый дизайн. Мужчины всегда обращают внимание на женщину, голову которой украшает берет.