Особенности перевода технических текстов

Особенностями перевода технических текстов является узкая их специализация, насыщенность специальными терминами и словосочетаниями, а часто еще и формулами.

И в переводе требуется максимально точная передача каждой формулировки, так же как и полное взаимосвязанное раскрытие всей описанной темы. А от автора перевода – глубокое знание языка по теме перевода.

Выделение особенностей для перевода технических текстов

Автору перевода необходимо обязательно знать общепринятые в данном языке условия использования технических терминов по выбранной теме.

В каждом языке существует масса терминов, которые передаются с иностранного языка без стилистических и лексических искажений. И есть часть терминов, которые формулировкой на новом языке перевода передают только суть исходного термина, имея уже свою языковую особенность.

Выделяют общие особенности технических переводов

Конкретика, строгость и логичность текста.

Глубокая информативность.

Логическая, но не эмоциональная специфика текста.

Различаются следующие виды технических переводов

Научные исследования и статьи.

Академические.

Учебные, справочники и методические указания.

Технические описания.

Принято общее разделение технических переводов по категориям наук

Философские.

Естественные и технические.

Социальные.

Базисные.

В переводе на русский язык технических переводов свойственны отступления от синтаксического построения исходного текста на нормы русского языка.

Задача технического редактора – сохранить достоверность источника, но получить ясный и доходчивый перевод.

Несмотря на отсутствие в технических текстах живых разговорных и выразительных форм, они включают в себя часть нейтральных связующих фраз и словосочетаний.

Методы переводов технических текстов

Все технические переводы осуществляются с помощью двух специальных методов получения адекватного результата

Прямой, буквальный перевод.

Косвенный перевод вынужденно используется, когда в языке перевода отсутствует прямое категорическое соответствие исходному понятию, пробел в словарном и фразеологическом запасе.

Такое возможно также, когда есть лингвистические различия, и на языке перевода невозможно передать стилистические эффекты.

Эти два метода объединяют в себе несколько способов перевода

Заимствование семантики, структурных форм и терминов с исходного языка.

Калькирование текста может быть структурным и семантическим.

Дословный перевод подразумевает только соблюдение норм языка.

Транспозиция подразумевает, что одна часть речи заменяется на другую, но сохраняется смысл.

Модуляция – это корректировка текста, когда дословный перевод приводит к нарушению смысла.

Эквиваленция – это когда одно и то же событие описывается разными словами и фразами.

Адаптация – это предельная крайность, когда понятие в исходном языке отсутствует в языке перевода, и нужно искать иносказательные понятия.

Первые три способа являются прямыми, а остальные являются косвенными.