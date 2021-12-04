Особенности перевода технических текстов

Особенностями перевода технических текстов является узкая их специализация, насыщенность специальными терминами и словосочетаниями, а часто еще и формулами.
И в переводе требуется максимально точная передача каждой формулировки, так же как и полное взаимосвязанное раскрытие всей описанной темы. А от автора перевода – глубокое знание языка по теме перевода.
Выделение особенностей для перевода технических текстов
Автору перевода необходимо обязательно знать общепринятые в данном языке условия использования технических терминов по выбранной теме.
В каждом языке существует масса терминов, которые передаются с иностранного языка без стилистических и лексических искажений. И есть часть терминов, которые формулировкой на новом языке перевода передают только суть исходного термина, имея уже свою языковую особенность.
Выделяют общие особенности технических переводов
- Конкретика, строгость и логичность текста.
- Глубокая информативность.
- Логическая, но не эмоциональная специфика текста.
Различаются следующие виды технических переводов
- Научные исследования и статьи.
- Академические.
- Учебные, справочники и методические указания.
- Технические описания.
Принято общее разделение технических переводов по категориям наук
- Философские.
- Естественные и технические.
- Социальные.
- Базисные.
В переводе на русский язык технических переводов свойственны отступления от синтаксического построения исходного текста на нормы русского языка.
Задача технического редактора – сохранить достоверность источника, но получить ясный и доходчивый перевод.
Несмотря на отсутствие в технических текстах живых разговорных и выразительных форм, они включают в себя часть нейтральных связующих фраз и словосочетаний.
Методы переводов технических текстов
Все технические переводы осуществляются с помощью двух специальных методов получения адекватного результата
- Прямой, буквальный перевод.
- Косвенный перевод вынужденно используется, когда в языке перевода отсутствует прямое категорическое соответствие исходному понятию, пробел в словарном и фразеологическом запасе.
Такое возможно также, когда есть лингвистические различия, и на языке перевода невозможно передать стилистические эффекты.
Эти два метода объединяют в себе несколько способов перевода
- Заимствование семантики, структурных форм и терминов с исходного языка.
- Калькирование текста может быть структурным и семантическим.
- Дословный перевод подразумевает только соблюдение норм языка.
- Транспозиция подразумевает, что одна часть речи заменяется на другую, но сохраняется смысл.
- Модуляция – это корректировка текста, когда дословный перевод приводит к нарушению смысла.
- Эквиваленция – это когда одно и то же событие описывается разными словами и фразами.
- Адаптация – это предельная крайность, когда понятие в исходном языке отсутствует в языке перевода, и нужно искать иносказательные понятия.
Первые три способа являются прямыми, а остальные являются косвенными.