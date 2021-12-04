Особенности перевода технических текстов
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Особенности перевода технических текстов

4 декабря 2021

Особенностями перевода технических текстов является узкая их специализация, насыщенность специальными терминами и словосочетаниями, а часто еще и формулами.

И в переводе требуется максимально точная передача каждой формулировки, так же как и полное взаимосвязанное раскрытие всей описанной темы. А от автора перевода – глубокое знание языка по теме перевода.

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Выделение особенностей для перевода технических текстов

Автору перевода необходимо обязательно знать общепринятые в данном языке условия использования технических терминов по выбранной теме.

В каждом языке существует масса терминов, которые передаются с иностранного языка без стилистических и лексических искажений. И есть часть терминов, которые формулировкой на новом языке перевода передают только суть исходного термина, имея уже свою языковую особенность.

Выделяют общие особенности технических переводов

  • Конкретика, строгость и логичность текста.
  • Глубокая информативность.
  • Логическая, но не эмоциональная специфика текста.

Различаются следующие виды технических переводов

  • Научные исследования и статьи.
  • Академические.
  • Учебные, справочники и методические указания.
  • Технические описания.

Принято общее разделение технических переводов по категориям наук

  • Философские.
  • Естественные и технические.
  • Социальные.
  • Базисные.

В переводе на русский язык технических переводов свойственны отступления от синтаксического построения исходного текста на нормы русского языка.

Задача технического редактора – сохранить достоверность источника, но получить ясный и доходчивый перевод.

Несмотря на отсутствие в технических текстах живых разговорных и выразительных форм, они включают в себя часть нейтральных связующих фраз и словосочетаний.

Методы переводов технических текстов

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Все технические переводы осуществляются с помощью двух специальных методов получения адекватного результата

  • Прямой, буквальный перевод.
  • Косвенный перевод вынужденно используется, когда в языке перевода отсутствует прямое категорическое соответствие исходному понятию, пробел в словарном и фразеологическом запасе.

Такое возможно также, когда есть лингвистические различия, и на языке перевода невозможно передать стилистические эффекты.

Эти два метода объединяют в себе несколько способов перевода

  • Заимствование семантики, структурных форм и терминов с исходного языка.
  • Калькирование текста может быть структурным и семантическим.
  • Дословный перевод подразумевает только соблюдение норм языка.
  • Транспозиция подразумевает, что одна часть речи заменяется на другую, но сохраняется смысл.
  • Модуляция – это корректировка текста, когда дословный перевод приводит к нарушению смысла.
  • Эквиваленция – это когда одно и то же событие описывается разными словами и фразами.
  • Адаптация – это предельная крайность, когда понятие в исходном языке отсутствует в языке перевода, и нужно искать иносказательные понятия.

Первые три способа являются прямыми, а остальные являются косвенными.



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