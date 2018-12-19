идеи за чашечкой кофе

Как сделать современный ремонт в квартире

19 декабря 2018

Для кого-то ремонт ассоциируется с негативом, а кто-то считает, что это новый этап в жизни. В любом случае, это хороший способ очищения, как жилья, так и мыслей. Но как все распланировать без лишних финансовых потерь и сделать современный и качественный ремонт?Как сделать современный ремонт в квартире

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Разновидности ремонта жилья

Прежде чем заняться ремонтом, нужно знать, что именно вы планируете менять в квартире. Итак, ремонт может быть:

  • капитальный – это самый затратный вид ремонта, так как занимает много сил и времени. Так же это полная замена окон, дверей, проводки, напольного и настенного покрытия и потолка. В некоторых случаях даже перепланировка. Такой ремонт делают с нуля;
  • косметический – это смена обоев, пола или другого отдельного элемента квартиры. Этот вид ремонта не занимает много времени и денежных затрат, зато с его помощью можно освежить помещение;
  • евроремонт – это ремонт с оригинальным дизайнерским подходом, в котором используют отделку и детали европейского класса. Его могут позволить состоятельные люди, которые современно подходят к обновлению своего дома.
Как сделать современный ремонт в квартире

Главное – правильно начать

Очень важно составить план, по которому стоит ориентироваться на любом этапе ремонта. Если этим пренебречь, то ошибки неизбежны. Важные этапы в запланированном ремонте:

  • перепланировка квартиры или дома;
  • замена или смена планировки электропроводки;
  • ремонт или смена сантехники;
  • замена дверей и окон;
  • монтажные работы;
  • малярные работы;
  • покраска площадей и проклейка обоев;
  • сборка и монтаж мебели;
  • обустройство жилья декоративными элементами.

Само собой, вы сами можете выбирать пункты, потому что кому-то стоит делать все с нуля, а кто-то хочет обновить ремонт под современный лад, но начальные работы уже присутствуют. В любом случае, стоит придерживаться вышеуказанных пунктов по порядку.

С дизайнером или без

Если можете позволить себе большие затраты или у вас нет времени на собственную разработку ремонта квартиры, то стоит обратиться к услугам дизайнера интерьера. С ним можно обсуждать свои идеи или довериться полностью.

Но, вот что немаловажно, дизайнер в компьютерной проекции создаст вашу обновленную квартиру или отдельное помещение. Таким образом, вы увидите конечный результат и, если что, сможете скорректировать его.



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