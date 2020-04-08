Корзина с фруктами – красивый, полезный, оригинальный и универсальный подарок, который можно презентовать коллеге, близкому человеку, преподавателю, деловому партнеру.

Можно отправить фруктовую корзину, например, человеку, который лежит в больнице. При походе в гости, такая композиция станет отличным презентом, чтобы не приходить с пустыми руками. Красивые корзины фруктов с доставкой по Запорожью предлагает интернет-магазин roza.zp.ua.

Фруктовая композиция своими руками

В этом нет ничего сложного. Фрукты можно приобрести в любом супермаркете. Главное, чтобы они были красивые, целые, свежие и качественные.

Что потребуется

Для того, чтобы собрать красивую композицию, потребуются:

корзина

флористическая губка

фрукты

элементы декора.

Флористическая губка нужна в качестве основы. Это позволит уменьшить количество необходимых фруктов. Хотя, при желании, можно не использовать такую губку и заполнить корзину полностью съедобным содержимым.

В качестве декора можно использовать разные элементы: свечи, ленты и т. д. Если это композиция к новому году, можно использовать елочные ветки или шишки, чтобы придать соответствующее настроение. Главное, гармонично и в меру включить элементы декора, чтобы не переборщить. Иначе все будут выглядеть безвкусно и вульгарно.

Фрукты могут быть самые разные. Можно использовать только классические, например, апельсины, яблоки, виноград. Либо это может быть экзотический набор из манго, ананаса, папайи и т. д.

Можно сочетать классику с экзотикой. Ограничений никаких нет. Кстати, собрать корзину можно не только из целых фруктов, но и кусочков необычной формы. Можно купить специальные формы, нож для этих целей. Правда, вырезать довольно сложно, особенно новичкам. Поэтому лучше для начала использовать целые фрукты.

Как составить подарочную корзину из фруктов

Это должно быть гармонично сочетающееся многообразие разных ярких цветов и оттенков. Фрукты располагаются хаотично. Но, одно правило все-таки есть. Сначала кладут самые большие и тяжелые, а затем – мелкие и легкие по весу.

Перед этим на дно корзины можно постелить сизаль так, чтобы края выпирали за борта. Это станет отличным декором. Помимо фруктов, композицию можно дополнить чем-то еще. Здесь все зависит от получателя. Это может быть хорошее вино, натуральный сок, конфеты и т. д.