Основные виды рекламы в интернете и их особенности
он думал и был вознагражден идеей

Основные виды рекламы в интернете и их особенности

18 декабря 2020

Реклама в интернете на сегодняшний день является наиболее эффективной и перспективной. Аудитория всемирной глобальной паутины увеличивается с каждым днем.

Уже сейчас реклама, размещенная на ее просторах, набирает гораздо больше просмотров, нежели та, что опубликована в газете, например, билборд на улице или ролик на ТВ. Разновидностей рекламы в сети огромное количество. Они отличаются по своему типу, стоимости, способу размещения, охвату и эффективности. Подробнее ознакомиться с двадцатью способами продвижения бизнеса в интернете можно на сайте https://infinitymoneyonline.com/reklama.

Способы размещения рекламы в интернете

Размещаться реклама может:

  • на сайтах
  • в социальных сетях
  • на страницах поисковых систем
  • рассылаться по электронной почте
  • в мобильных приложениях

Какие виды рекламы в интернете есть

Ее очень много. Стоимость тоже разная. Ценовой диапазон широкий, что позволит даже тем, у кого ограниченный бюджет, подобрать для себя подходящий вариант.

  • Контекстная. Она показывается преимущественно целевой аудитории, т. е. тем, кто совсем недавно или именно в этот момент интересовался продвигаемым продуктом. Шансов, что человек перейдет по ссылке и совершит целевое действие в разы больше. Относительно недорогой, но один из самых действенных способов.
  • Медийная. Это картинки, баннеры, всплывающие баннеры, видеоролики, начинающие автоматическое воспроизведение и многое другое. Они обычно публикуются на различных сайтах, в мобильных приложениях и не только.

  • Видеоматериалы. Разновидность медийной рекламы, но их можно отнести к отдельной категории. Используются в качестве коротких вставок в начале или середине видеороликов на Ютуб и других сервисах.
  • Email – рассылки. Не самый эффективный способ, но тоже работает в том случае, если пользователь сам в процессе регистрации на сайте оставил адрес почты и согласился на отправку рекламных материалов. Можно делать персональные предложения, сообщать о новых поступлениях, скидках, акциях и т. д.
  • Партнерская программа. Еще один работающий метод, считающийся выгодным, потому что оплата осуществляется за привлеченных клиентов, если они совершат покупку, скачают приложение, зарегистрируются на сайте и т. д.
  • Крауд – его еще называют разновидностью постинга. Это посты в виде сообщений в форумах, когда дается действительно дельный совет с прямой ссылкой на продвигаемый ресурс.
  • СЕО – продвижение сайта в интернете. Самый работающий способ.
  • Продвижение в социальных сетях. На втором месте после СЕО по эффективности.

Недостаточно просто заказать и оплатить самый дорогой вид рекламы, потому что она может не сработать. Нюансов много. И лучше пользоваться услугами профессионалов, чтобы подобрать подходящие способы.



Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика