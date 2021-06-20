Основные составляющие скутера и их назначение
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Основные составляющие скутера и их назначение

20 июня 2021

Скутеры – очень популярный летом вид транспорта, которым пользуются как обычные люди, так и различные организации. Первые используют его для собственного передвижения по городу, вторые – при выполнении своей работы. Например, это службы доставки, курьерские компании и не только, которые могут быстро, невзирая на пробки и погодные условия, доставить посылку или заказ адресату.

Скутер, если сравнивать с мотоциклами, более простой и не такой мощный. Но «начинка» у такого устройства тоже сложная. Найти такие запчасти, как поршневые(цпг) скутер, можно в магазине СкутерБаза.

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Основные рабочие узлы и элементы скутера

Несмотря на то, что сейчас на рынке представлено огромное разнообразие марок и моделей скутеров, устройство у всех примерно одинаковое.

Отличаются они только внешними данными, характеристиками и стоимостью. Есть более мощные и дорогие модели, есть скутеры попроще и скромнее. Основными рабочими узлами и элементами скутера являются:

  • Рама. Она выполняет роль основы или каркаса, на который все крепится и держится. Кроме того, именно она выдерживает и вес пассажира. Поэтому рама должна быть очень прочной и устойчивой к механическим нагрузкам. При этом каждый производитель старается сделать ее легче, чтобы снизить расход топлива и увеличить скорость.
  • Двигатель. Это могут быть одно- или двухцилиндровые 2-тактные или 4-тактные двигатели с системой охлаждения. Сама система охлаждения может быть воздушной или водяной.
  • Органы управления. Это все то, что позволяет управлять транспортным средством. Органы управления расположены на руле. Это переключатели, управление светом, рычаги заднего и переднего тормоза, кнопка, запускающая двигатель, кнопка аварийной остановки и так далее.
  • Трансмиссия. Это система передачи крутящего момента от коленчатого вала до колес. Есть несколько вариантов трансмиссии. Это может быть механическая КПП, вариатор или цепной привод.
  • Ходовая часть. Это колеса, диски, амортизационная система. Понятно, для чего они служат.
  • Тормозная система. Она тоже может быть разных типов: механическая, гидравлическая, комбинированная. Важность тормозной системы переоценить трудно. Они должны быть качественными и обязательно исправными.
  • Система питания. Она включает в себя такие элементы, как карбюратор, бензобак, фильтры, впускной коллектор, топливопривод.

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Также нужно отметить электрику и дополнительное оборудование в виде зеркал, слайдеров и защитных дуг, кофр и не только.

Где купить запчасти для скутера

Сегодня это не проблема. Есть специализированные магазины, в том числе и онлайн, что существенно упрощает задачу. Можно быстро и с выгодой заказать все необходимое с доставкой.



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