Основные составляющие скутера и их назначение

Скутеры – очень популярный летом вид транспорта, которым пользуются как обычные люди, так и различные организации. Первые используют его для собственного передвижения по городу, вторые – при выполнении своей работы. Например, это службы доставки, курьерские компании и не только, которые могут быстро, невзирая на пробки и погодные условия, доставить посылку или заказ адресату.

Скутер, если сравнивать с мотоциклами, более простой и не такой мощный. Но «начинка» у такого устройства тоже сложная. Найти такие запчасти, как поршневые(цпг) скутер , можно в магазине СкутерБаза.

Основные рабочие узлы и элементы скутера

Несмотря на то, что сейчас на рынке представлено огромное разнообразие марок и моделей скутеров, устройство у всех примерно одинаковое.

Отличаются они только внешними данными, характеристиками и стоимостью. Есть более мощные и дорогие модели, есть скутеры попроще и скромнее. Основными рабочими узлами и элементами скутера являются:

Рама. Она выполняет роль основы или каркаса, на который все крепится и держится. Кроме того, именно она выдерживает и вес пассажира. Поэтому рама должна быть очень прочной и устойчивой к механическим нагрузкам. При этом каждый производитель старается сделать ее легче, чтобы снизить расход топлива и увеличить скорость.

Двигатель. Это могут быть одно- или двухцилиндровые 2-тактные или 4-тактные двигатели с системой охлаждения. Сама система охлаждения может быть воздушной или водяной.

Органы управления. Это все то, что позволяет управлять транспортным средством. Органы управления расположены на руле. Это переключатели, управление светом, рычаги заднего и переднего тормоза, кнопка, запускающая двигатель, кнопка аварийной остановки и так далее.

Трансмиссия. Это система передачи крутящего момента от коленчатого вала до колес. Есть несколько вариантов трансмиссии. Это может быть механическая КПП, вариатор или цепной привод.

Ходовая часть. Это колеса, диски, амортизационная система. Понятно, для чего они служат.

Тормозная система. Она тоже может быть разных типов: механическая, гидравлическая, комбинированная. Важность тормозной системы переоценить трудно. Они должны быть качественными и обязательно исправными.

Система питания. Она включает в себя такие элементы, как карбюратор, бензобак, фильтры, впускной коллектор, топливопривод.

Также нужно отметить электрику и дополнительное оборудование в виде зеркал, слайдеров и защитных дуг, кофр и не только.

Где купить запчасти для скутера

Сегодня это не проблема. Есть специализированные магазины, в том числе и онлайн, что существенно упрощает задачу. Можно быстро и с выгодой заказать все необходимое с доставкой.