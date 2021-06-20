Основные составляющие скутера и их назначение

Скутеры – очень популярный летом вид транспорта, которым пользуются как обычные люди, так и различные организации. Первые используют его для собственного передвижения по городу, вторые – при выполнении своей работы. Например, это службы доставки, курьерские компании и не только, которые могут быстро, невзирая на пробки и погодные условия, доставить посылку или заказ адресату.
Скутер, если сравнивать с мотоциклами, более простой и не такой мощный. Но «начинка» у такого устройства тоже сложная. Найти такие запчасти, как поршневые(цпг) скутер, можно в магазине СкутерБаза.
Основные рабочие узлы и элементы скутера
Несмотря на то, что сейчас на рынке представлено огромное разнообразие марок и моделей скутеров, устройство у всех примерно одинаковое.
Отличаются они только внешними данными, характеристиками и стоимостью. Есть более мощные и дорогие модели, есть скутеры попроще и скромнее. Основными рабочими узлами и элементами скутера являются:
- Рама. Она выполняет роль основы или каркаса, на который все крепится и держится. Кроме того, именно она выдерживает и вес пассажира. Поэтому рама должна быть очень прочной и устойчивой к механическим нагрузкам. При этом каждый производитель старается сделать ее легче, чтобы снизить расход топлива и увеличить скорость.
- Двигатель. Это могут быть одно- или двухцилиндровые 2-тактные или 4-тактные двигатели с системой охлаждения. Сама система охлаждения может быть воздушной или водяной.
- Органы управления. Это все то, что позволяет управлять транспортным средством. Органы управления расположены на руле. Это переключатели, управление светом, рычаги заднего и переднего тормоза, кнопка, запускающая двигатель, кнопка аварийной остановки и так далее.
- Трансмиссия. Это система передачи крутящего момента от коленчатого вала до колес. Есть несколько вариантов трансмиссии. Это может быть механическая КПП, вариатор или цепной привод.
- Ходовая часть. Это колеса, диски, амортизационная система. Понятно, для чего они служат.
- Тормозная система. Она тоже может быть разных типов: механическая, гидравлическая, комбинированная. Важность тормозной системы переоценить трудно. Они должны быть качественными и обязательно исправными.
- Система питания. Она включает в себя такие элементы, как карбюратор, бензобак, фильтры, впускной коллектор, топливопривод.
Также нужно отметить электрику и дополнительное оборудование в виде зеркал, слайдеров и защитных дуг, кофр и не только.
Где купить запчасти для скутера
Сегодня это не проблема. Есть специализированные магазины, в том числе и онлайн, что существенно упрощает задачу. Можно быстро и с выгодой заказать все необходимое с доставкой.