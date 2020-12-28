Оплата государственных займов может быть осуществлена тремя способами, а именно:

по открытой подписке;

через банковские консорциумы (союзы);

через биржу.

В случае размещения по открытой взять займ на карту без отказа подписке государство организует широкую огласку об условиях кредита, о преимуществах, которые оно предоставляет, используя прессу, радио, телевидение и т. д.

Организация размещения операций по открытой подписке является обязанностью Министерства экономики и финансов. Для размещения документов государство организует счетчики возле банков, сберегательных касс, почтовых отделений, представлений и т. д.

Физические и юридические лица присутствуют на этих счетчиках и оформляют подписку на кредит своими доступными ресурсами. Подписанная сумма может быть оплачена полностью, во время подписки или в рассрочку.

В практике размещения кредитов по открытой подписке существует две ситуации:

а) когда сумма кредита, к которому можно обратиться, не ограничена;

б) когда сумма кредита ограничена.

Размещение займ экспресс через банковские консорциумы (союзы) заключается в том, что задача по размещению берет на себя несколько банков, организованных в консорциум, который обязуется выполнять эту операцию по требованию компетентных органов. Банковский консорциум может взять на себя обязательства по ссуде в комиссию или эффективно их купить.

В случае принятия комиссии, государство вступит во владение суммами, поскольку банковский консорциум размещает облигации.

В случае фактической покупки документов государственного займа риск размещения лежит на банковском консорциуме.

При продаже на фондовой бирже обычно размещаются документы о новом займе, когда государство не желает широко раскрывать информацию о нем, чтобы не вызвать уменьшение курса облигаций, что уменьшило бы финансовую доходность займа.

Преимущество этой модальности в том, что она незаметная, удобная и недорогая.

Изменение уровня интереса

Процентная ставка на рынке не остается постоянной в течение длительного времени, но претерпевает изменения в зависимости от соотношения между спросом и предложением ссудного капитала. В периоды, когда процентная ставка значительно снижается, государство стремится воспользоваться этой ситуацией.

В этих условиях государство переходит к обмену старых кредитных документов, выданных с более высокой процентной ставкой, на новые кредитные документы, выпущенные с меньшей процентной ставкой. Эта операция называется преобразованием.

На практике известны три типа конверсии:

Принудительное преобразование — когда государство предлагает владельцу записи только одну альтернативу, то есть обменять старые названия на новые в течение определенного периода времени. В конце срока неизменные названия старого займа теряют свою силу.

Дополнительное преобразование — у подписчиков или кредиторов есть выбор между обменом старых кредитных документов на новые и сохранением их.

Досрочное преобразование — кредиторы имеют возможность не принимать обмен на условиях, установленных государством, и отказаться от него, потребовав досрочного погашения кредита.

Из всех форм обращения последний является наиболее часто используемым. Государство может приступить к повышению процентной ставки. Эта операция, обратная конверсии, называется поливом.

Изменение срока погашения

Погашение государственных займов

погашение заемных сумм. Погашение кредитов может быть обязательным или необязательным.

На практике существует несколько способов погашения государственных займов:

на пути ренты;

путем жеребьевки;

путем выкупа на бирже.

Погашение кредитов аннуитетами заключается в том, что, начиная со второго или третьего года после заключения контракта, государство начинает платить в дополнение к процентам и части причитающейся суммы. Этот метод используется, когда государство имеет небольшое количество кредиторов.

2. При получении государственного займа от большого числа кредиторов государство использует для возмещения вариант розыгрышей.

путем погашения на фондовой бирже: посредством этого процесса кредит может быть погашен как при наступлении срока платежа, так и заранее.

Погашение государственных займов производится государством за счет финансовых ресурсов из: