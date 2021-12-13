Как выбрать бензопилу по цене и качеству

Бензиновая пила служит хорошим помощником при проведении различных работ связанных с уборкой деревьев, распиловкой их на дрова или отдельные заготовки.

Главным механизмом, приводящим в действие цепную пилу, является двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине или бензиновой смеси.

Вид необходимого топлива зависит от типа установленного двигателя: двухтактного или чётырёхтактного. В широком ассортименте бензопилы husqvarna представлены в интернет-магазине artem-tools.ru.

Виды и характеристики бензопил

Современные производители предлагают широкий ассортимент бензиновых пил с широкими возможностями и техническими характеристиками.

Основными параметрами, определяющими их практическое применение, являются:

Области применения. Такие пилы в основном делят на следующие категории: любительские, фермерские, профессиональные.

Количеству ручек для удержания. Пилы бывают одноручные и двуручные. Первые имеют относительно небольшой вес и предназначены для несложных работ в течение короткого времени, например, обрезание веток, распил тонких стволов и т.д.

Типу установленного двигателя.

Основным характеристикам двигателя: мощности, виду и расходу топлива, продолжительности непрерывной работы на одной заправке.

Ёмкости установленного бака.

Массе всего агрегата в заправленном состоянии.

Длине направляющей шины.

Стоимости.

Компании производителя.

Полный перечень характеристик приведен в паспорте, который представляет производитель.

Критерии выбора

Большое количество выпускаемых бензиновых пил иногда затрудняет выбор требуемого агрегата особенно у неопытного пользователя.

Это связано с затруднениями в выборе пилы по критерию «эффективность стоимость». То есть каждый будущий владелец старается выбрать недорогую пилу с наилучшими характеристиками.

Что бы решить эту задачу необходимо определиться со следующими вопросами: