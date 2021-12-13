Как выбрать бензопилу по цене и качеству
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Как выбрать бензопилу по цене и качеству

13 декабря 2021

Бензиновая пила служит хорошим помощником при проведении различных работ связанных с уборкой деревьев, распиловкой их на дрова или отдельные заготовки.

Главным механизмом, приводящим в действие цепную пилу, является двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине или бензиновой смеси.

Вид необходимого топлива зависит от типа установленного двигателя: двухтактного или чётырёхтактного. В широком ассортименте бензопилы husqvarna представлены в интернет-магазине artem-tools.ru.

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Виды и характеристики бензопил

Современные производители предлагают широкий ассортимент бензиновых пил с широкими возможностями и техническими характеристиками.

Основными параметрами, определяющими их практическое применение, являются:

  • Области применения. Такие пилы в основном делят на следующие категории: любительские, фермерские, профессиональные.
  • Количеству ручек для удержания. Пилы бывают одноручные и двуручные. Первые имеют относительно небольшой вес и предназначены для несложных работ в течение короткого времени, например, обрезание веток, распил тонких стволов и т.д.
  • Типу установленного двигателя.
  • Основным характеристикам двигателя: мощности, виду и расходу топлива, продолжительности непрерывной работы на одной заправке.
  • Ёмкости установленного бака.
  • Массе всего агрегата в заправленном состоянии.
  • Длине направляющей шины.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

Полный перечень характеристик приведен в паспорте, который представляет производитель.

Критерии выбора

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Большое количество выпускаемых бензиновых пил иногда затрудняет выбор требуемого агрегата особенно у неопытного пользователя.

Это связано с затруднениями в выборе пилы по критерию «эффективность стоимость». То есть каждый будущий владелец старается выбрать недорогую пилу с наилучшими характеристиками.

Что бы решить эту задачу необходимо определиться со следующими вопросами:

  • Точно определиться с перечнем работ, которые планируется осуществлять с помощью бензиновой пилы. От этого будет зависеть: мощность двигателя, длина шины, по которой проходит пила, масса всего агрегата.
  • Как часто планируется использовать приобретённую пилу. Если не предполагается её частое использование, нет необходимости приобретать профессиональную и даже фермерскую пилу, вполне может хватить любительской.
  • В каких условиях предполагается ей работать. Только в летнее сухое время или при повышенной влажности и зимой.
  • Оценка характеристик, которые удовлетворяют будущего владельца, позволяют выбрать агрегат приемлемой стоимости. В этом случае обязательно следует учитывать репутацию производителя и надёжность выпускаемой им техники.



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