Как выбрать бензопилу по цене и качеству

Бензиновая пила служит хорошим помощником при проведении различных работ связанных с уборкой деревьев, распиловкой их на дрова или отдельные заготовки.
Главным механизмом, приводящим в действие цепную пилу, является двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине или бензиновой смеси.
Вид необходимого топлива зависит от типа установленного двигателя: двухтактного или чётырёхтактного. В широком ассортименте бензопилы husqvarna представлены в интернет-магазине artem-tools.ru.
Виды и характеристики бензопил
Современные производители предлагают широкий ассортимент бензиновых пил с широкими возможностями и техническими характеристиками.
Основными параметрами, определяющими их практическое применение, являются:
- Области применения. Такие пилы в основном делят на следующие категории: любительские, фермерские, профессиональные.
- Количеству ручек для удержания. Пилы бывают одноручные и двуручные. Первые имеют относительно небольшой вес и предназначены для несложных работ в течение короткого времени, например, обрезание веток, распил тонких стволов и т.д.
- Типу установленного двигателя.
- Основным характеристикам двигателя: мощности, виду и расходу топлива, продолжительности непрерывной работы на одной заправке.
- Ёмкости установленного бака.
- Массе всего агрегата в заправленном состоянии.
- Длине направляющей шины.
- Стоимости.
- Компании производителя.
Полный перечень характеристик приведен в паспорте, который представляет производитель.
Критерии выбора
Большое количество выпускаемых бензиновых пил иногда затрудняет выбор требуемого агрегата особенно у неопытного пользователя.
Это связано с затруднениями в выборе пилы по критерию «эффективность стоимость». То есть каждый будущий владелец старается выбрать недорогую пилу с наилучшими характеристиками.
Что бы решить эту задачу необходимо определиться со следующими вопросами:
- Точно определиться с перечнем работ, которые планируется осуществлять с помощью бензиновой пилы. От этого будет зависеть: мощность двигателя, длина шины, по которой проходит пила, масса всего агрегата.
- Как часто планируется использовать приобретённую пилу. Если не предполагается её частое использование, нет необходимости приобретать профессиональную и даже фермерскую пилу, вполне может хватить любительской.
- В каких условиях предполагается ей работать. Только в летнее сухое время или при повышенной влажности и зимой.
- Оценка характеристик, которые удовлетворяют будущего владельца, позволяют выбрать агрегат приемлемой стоимости. В этом случае обязательно следует учитывать репутацию производителя и надёжность выпускаемой им техники.