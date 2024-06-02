Технология печати брошюр

Брошюра – удобная печатная памятка, которая помогает легко и доступно рассказать о любом продукте, проекте, организации, товаре или услуге.

Это самое популярное периодическое издание, решающее большинство задач бизнеса и рекламы. Маленький буклетик можно вместить много информации: от описания и характеристик продукта до сведений о компании и контактах для сотрудничества.

Какие бывают технологии печати брошюр

После появления лазерных принтеров основным способом создания буклетов стала цифровая печать брошюр.

Инновации позволили вывести услуги копи-центров на новый уровень. Теперь покупатели и потенциальные клиенты могут держать в руках яркие и эффектные каталоги с продукцией, изображённой во всех цветах радуги и не только.

Доступно использование оттенков, тонов, смешения палитр. Цифровая печать позволяет передавать картинку в детализированном формате. Вот ещё несколько характеристик, по которым брошюры могут отличаться:

Формат графики и текста. Какие-то компании желают разместить в буклете больше фото и графических элементов, другие предпочитают указать подробную информацию в виде текста. И тот, и тот вариант будет отлично выглядеть, легко читаться и привлекать покупателей.

Плотность бумаги. Разные варианты брошюр – разная плотность материала. Для вкладок и дополнительной раздатки используются листы до 130 гр/м2, для обложек выбирают 200-250 гр/м2.

Размер книжки. Тут все индивидуально и зависит от того, что хочется разместить на брошюре. Если это изображения, то лучше обратить внимание на более широкие брошюры (на них удобнее размещать картинки).

Дополнительные параметры: матовое покрытие, глянец или ламинация, цвет краски и тд.

Иногда посетителю бывает сложно определиться с итоговым вариантом брошюры, но переживать не стоит: специалисты типографии подскажут, что будет смотреться лучше и выигрышнее.

Причины заказать брошюру для бизнеса или мероприятия