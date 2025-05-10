Работа с отзывами пациентов как способ привлечения клиентов в клинику

Сейчас репутация клиники, как и любой компании, во многом складывается на основе отзывов постоянных клиентов и новых посетителей. Очень важно создать и произвести правильное хорошее впечатление. Поэтому работа над имиджем клиники начинается с подбора грамотного администратора, дизайнера и оформителя сайта, ведь, как правило, первое касание с клиникой и ее услугами начинается именно так.

Люди, пришедшие по рекомендации являются уже не холодными клиентами, а более расположенными и с положительными ожиданиями от оказания услуги. После приема специалиста или оказанных процедур многие клиенты оставляют отзывы. Заказать отзывы на Продокторов можно в агентстве serm-profi.ru.

Как правильно работать с отзывами клиентов

Независимо от того, на какой площадке будет размещен отзыв, представители клиники должны отслеживать появление новых записей и вовремя отвечать.

Неотвеченные отзывы портят репутацию компании, и создают впечатление заброшенного аккаунта и профиля компании. Даже на негативный отзыв нужно отвечать. Вежливо, тактично. В некоторых случаях нужно просить связаться с администратором для урегулирования ситуации и договоренностью после разрешения ситуации удалить негативные отклики.

Негативные отзывы отрицательно сказываются на репутации клиники и понижают рейтинг присутствия на крупных площадках, таких как яндекс и 2гис. Каждая клиника, имеющая свою вывеску может создать там свой профиль, где будет регулярно размещать истории с новостями и акциями.

Это всё повышает вовлеченность потенциальных покупателей услуг клиники, напоминает о себе постоянным клиентам и привлекает внимание аудитории в целом.

Нужно помнить, что негативные отзывы могут оказаться конструктивной критикой и указывать на слабые места клиники, которые делают её менее привлекательной для пациентов, например, более короткие часы работы, более долгие результаты анализов от лаборатории, сильно выше цены, отсутствие бонусной программы.

И даже в случае, если клиника не имеет представительств на таких площадках, но имеет страницу в соцсети, то и там нужно отслеживать появление новых комментариев и отзывов, и мотивировать клиентов на написание обратной связи.

Можно давать небольшую скидку на следующее посещение за написание отзыва или применять другой мотивационный способ.

Но, если есть возможность, нужно завести профиль на яндекс, ведь большинство запросов по поиску клиник и врача делается через браузер в поисковой строке.

И в первую очередь клиент видит ту клинику, где много хороших отзывов, грамотно оформлен профиль, загружены четкие эстетичные фото. И большая вероятность, что обратится он именно туда.

Среди современных профессий есть такая должность как serm-копирайтер. Эти люди отвечают за репутацию компанию и формируют её положительный имидж в социальных пространствах: форумы, площадки с отзывами, соцсети и интернет в целом.

Чтобы не терять клиентов, а наоборот, приумножать количество довольных пациентов, клиника должна иметь отдельного специалиста, работающего с отзывами и представленностью компании в соцсетях и онлайн.