Окраска стен

Лето, время не только отпусков, но и ремонтов. Кто-то приглашает мастеров и специалистов, некоторые предпочитают небольшой, косметический ремонт провести самостоятельно. Сейчас в оформлении стен одинаково популярны и обои, и покраска в один, два цвета. Чтобы быстро, эффективно и без ошибок произвести самостоятельную окраску стен, необходимо придерживаться нескольких основных правил.

Подготовить комнату для покраски

Удалить пыль с мест, которые будут подвержены ремонту.

Накройте пленкой всю мебель и технику, не забудьте выключатели, розетки, потолочные светильники, края дверей и окон. Из можно защитить клейкой лентой, чтобы избежать последующей очистки.

Защитить пол можно газетами, лично я предпочитаю использовать упаковку из картона, его также можно закрепить липкой лентой.

Приготовьте поверхность для окраски

Если на стене есть трещины, повреждения, полости заполняют шпатлевкой, затем дайте ей высохнуть. Иногда масса сжимается и вновь образуются трещины, значит вновь заполните их, а затем высушите их. Просохшую поверхность зачистите наждачной бумагой и удалите пыль.

Убедитесь, насколько стена восприимчива, как она впитывает краску, это повлияет на ее расход. Для этого стену протрите губкой, смоченной в чистой воде. Если вода впитывается в стену, то загрунтуй их, если вода бежит по стене, то можно красить.

Если стены и потолки были покрыты другим типом краски (например, клеевые, минеральные), чем тот, который вы хотите использовать, нужно полностью удалить старую краску, иначе новая краска отвалится. Смочите стены горячей водой и очистите старую краску шпателем.

Пятна, которые не могут быть вымыты или очищены (например, ржавчина), нужно покрыть специальной краской или грунтовкой. (Рекомендуем гофрированный картон)

Стены с блеском или слишком гладкие нужно потереть наждачной бумагой и ополоснуть водой, чтобы новая краска покрыла их лучше.

Как правильно красить стены и потолок