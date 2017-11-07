Добиться эффективного роста бизнеса с нашей помощью очень просто. Комплексное продвижение сайта в Жуковском увеличит объем продаж при оптимизации затрат на рекламу, способствуя лучшему узнаванию веб-сайта среди целевой аудитории.

Мы не просто раскручиваем веб-ресурс заказчика посредством рекламы, а предлагаем целый комплекс мероприятий, направленных на рост эффективности интернет-ресурсов и, как следствие, бизнеса.

Комплексное продвижение сайта

Аудитория интернет-пространства постоянно растет, поэтому наличие собственного раскрученного сайта дает компании множество бонусов и преимуществ перед конкурентами.

Под комплексным подходом к продвижению веб-продукта подразумевается всесторонняя работа с сайтом в целях повышения действенности его функционирования. Для этого нами используется целый ряд способов:

Аудит. Включает в себя комплексное изучение веб-сайта клиента, в результате чего выносится объективная, независимая оценка и даются рекомендации по совершенствованию. Исследование проводится с учетом конкурентской базы.

SEO-оптимизация. Поисковые системы отсеивают нерелевантный контент, поэтому так важно, чтобы веб-сайт был оптимизирован. Грамотно оптимизированный под конкретные поисковые ключи контент занимает место в ТОПе (1-я страница поисковой системы).

Продвижение веб-продукта в поисковиках (Yandex, Google и т. п.). Обеспечиваем стабильное нахождение сайта на высоких позициях в поисковых системах.

Баннерная и контекстная реклама. Баннерная реклама подразумевает под собой размещение рекламных баннеров на популярнейших интернет-площадках, что способствует лучшей узнаваемости бренда и росту посещаемости веб-сайта. Контекстная, или медийная реклама выглядит как краткие рекламные надписи, которые будут размещены нами на страницах поисковиков.

Региональный таргетинг. Если цель клиента – жители Жуковского или другого города (района), то мы покажем рекламу только для целевой аудитории заказчика.

Составление стратегии продвижения

Одним из важнейших условий успешной раскрутки веб-сайта является составление стратегии продвижения, которая базируется на индивидуальных характеристиках компании и бизнес-сфере клиента.

В таких условиях, когда интернет наводнён конкурентами малого и среднего бизнеса, только это способствует максимально результативному продвижению интернет-ресурса.

При планировании наши штатные специалисты учитывают каждую мелочь и гарантируют заказчику:

Персональный подход. Прежде чем браться за дело, мы тщательно изучаем особенности бизнеса каждого из клиентов. На основе исследования составляется индивидуальная стратегия продвижения веб-сайта с учётом конкурентных ключевых запросов.

Четкие сроки и цены. Предлагая исключительно качественные услуги, мы не обещаем невозможно коротких сроков или рекордно низких цен. Чаще всего такие методы свидетельствуют о непродуманной стратегии продвижения.

100% законность методов. Использование «белых» методов продвижения сайтов обезопасит ресурс нашего клиента от попадания под санкции поисковиков. Выбирая нас, заказчик может быть уверен, что используемые при раскрутке способы — результат не мошенничества, а хорошо спланированной работы.

Контроль и отчетность. Клиент полностью информирован о проведении работ, а каждый шаг оговорен и согласован.

В каждому заказу мы подходим с должной ответственностью вне зависимости от репутации клиента и стоимости оказываемого сервиса.

Обозначенные нами время и цены в точности соответствуют реальному объему работы, а её качественный результат гарантированно поспособствует росту аудитории сайта.

Далее на видео вы можете ознакомиться более подробно о том, что такое SEO.