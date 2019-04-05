Ограждения из стекла: виды и применение

Многие заказчики дизайна интерьеров до сих пор с опаской относятся к стеклу. Между тем, это материал считается чуть ли не основным в стилях хай-тек и фьюжн. Главные подозрения касаются прочности стеклянных перегородок. С уверенностью можно сказать, что любые опасения здесь излишни. Современные стеклянные перегородки изготавливаются из многослойного стекла (триплекса). Более того, стекло используется ламинированное. Во-первых, это обеспечивает дополнительную прочность. Во-вторых, даже при механическом повреждении стекло не рассыпается на множество мелких осколков.

Любой дизайнер подтвердит, что стеклянные перегородки безопасно эксплуатировать в жилье. Несмотря на это, стеклянные интерьеры продолжают преимущественно встречаться в бизнес-центрах, коворкингах, офисах крупных компаний и т.д. На сайте http://глассок.рф/ograd.html Вы сможете заказать стеклянные ограждения по выгодным ценам. Технически они могут быть реализованы очень по-разному.

Какие ограждения из стекла популярны сегодня?

Сперва отметим, что подобные конструкции часто используются не только внутри, но и снаружи помещения. К примеру, стеклянные ограждения могут выполнять защитную функцию для входной группы.

В стеклянных ограждениях используются следующие типы сырья:

матовое (как правило, подвергается воздействию пескоструя);

тонированное (для тонировки используется не краска, а полимерная плёнка);

цветное (окрашивается ещё на стадии производства);

молированное (гнутое стекло).

Насколько можно заметить, развернуться дизайнерам действительно есть где. При всём вышеозначенном монтаж перегородок из стекла осуществляется за считанные минуты. Главное – корректным образом установить профили, где и будет закреплено стекло.

Современные перегородки из стекла по высоте могут занимать пространство от пола до потолка. Зонирование помещения происходит, но при этом воздушность и объём пространства никуда не исчезает.

Почему стеклянные перегородки стали столь популярными?

Как уже было сказано выше, перегородки из любого стекла весьма практичны в эксплуатации. Их можно легко вымыть. При этом стекло обеспечивает огромное поле для экспериментов в дизайне.

Прочность стекла тоже не должна вызывать сомнений.

В результате получается, что стеклянная перегородка обладает огромным спектром преимуществ, и фактически не имеет недостатков. По цене она доступнее многих аналогов. А монтировать перегородку из стекла может абсолютно любой (необходимо лишь наличие инструментария под рукой).

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В видео демонстрируется использование стеклянных перегородок применимо к лестницам: