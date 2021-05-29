Оградительные ленты с логотипом: применение и преимущества

Оградительная лента с логотипом является простым и достаточно эффективным приспособлением, предназначенным для огораживания отдельных территорий.

Такие изделия изготавливаются на полимерной основе и остаются востребованными во многих сферах деятельности, в частности, их используют для проведения дорожных и строительно-ремонтных работ. Применение сигнальной оградительной ленты станет неплохим решением, если требуется организовать какое-либо мероприятие, будь то:

спортивное соревнование;

парад;

концерт;

митинг и др.

Ограждаются с её помощью и частные владения, как в производственных, так и в бытовых целях.

Особенности использования и основные преимущества оградительных лент с логотипом

Основной характеристикой такого изделия является повышенная прочность. Независимо от климатических условий, лента остается стабильной, что является весомым преимуществом, если учесть, что используют её преимущественно вне помещения.

Низкие температуры, сильный ветер, жара или дождь такому материалу не страшны, он демонстрирует превосходные характеристики на растяжение, не рвется и остаётся ярким с течением времени, что тоже немаловажно.

Чаще всего можно встретить ленту для ограждения в двух цветах: красно-белом и жёлто-чёрным, однако в зависимости от потребностей заказчика можно использовать другие расцветки, а также нестандартные размеры.

Данный метод ограждения на сегодняшний день считается самым бюджетным, но эффективным, выполняя возложенные функции, не только ограждая территорию, но и выступая в качестве предупредительного элемента благодаря яркой расцветке.

Отдельно стоит отметить простоту использования, лента легко наносится и демонтируется, какого-либо специального оборудования для этого не требуется, что существенно экономит усилия и время.

Материал, из которого изготавливается оградительная лента с логотипом, износостоек и долговечен, благодаря чему изделие может использоваться неоднократно. Хранение ее тоже не представляет сложностей, так как в собранном виде лента достаточно компактна.

Покрытие идеально подходит для нанесения логотипа и любого другого рисунка, такое решение является неплохим способом рекламы и повышает узнаваемость торговой марки.

Дополнительно при необходимости всегда можно оснастить изделие светоотражающими элементами, что сделает огражденный участок еще более заметным.

Далее на видео вы можете ознакомиться с видами сигнальных лент.