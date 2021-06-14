Какие авто премиум-класса предлагает для аренды в Сочи и Адлере компания WolfCar

Сочи — самый популярный курорт нашей страны. Он привлекает не только среднестатистических туристов, но и людей состоятельных. Кроме того, многие едут туда не только отдыхать, но и по делам.

Люди такого уровня привыкли к максимальному комфорту, поэтому редко пользуются такси и, тем более, общественным транспортом. Более востребована аренда автомобилей. Обратиться за этой услугой можно в компанию WolfCar , где предлагаются в аренду, в том числе и автомобили премиум класса. Вот здесь можно узнать все подробности.

О компании

WolfCar – один из крупнейших сервисов по прокату авто в Сочи и Адлере, предлагающий очень большой выбор. Это разнообразие классов, что позволит каждому клиенту подобрать подходящий автомобиль в соответствии с его запросами и бюджетом.

Автомобили класса Премиум предназначены для тех, кто привык к роскоши, комфорту и безопасности. Это роскошные, современные, стопроцентно исправные автомобили, возраст которых не превышает 3 лет.

Имеется весь набор страховок. Есть возможность путешествовать на таком авто не только по Краснодарскому краю, но и посетить, например, Крым или Абхазию, предварительно согласовав это с менеджером.

На сайте, если перейти в соответствующий раздел, можно ознакомиться со списком доступных автомобилей в сегменте Премиум, изучить актуальный прайс-лист, забронировать автомобиль на нужные даты.

Отмена брони, если вдруг изменились планы, бесплатная при условии, что это делается заранее, а не в назначенный день. Машину можно забрать и вернуть в офис компании, адрес которой указан на сайте. Либо, ее подадут в указанное место в назначенное время. Этот момент обязательно нужно предварительно согласовать.

Какие автомобили премиум класса можно арендовать в WolfCar

WolfCar предлагает аренду на срок от 1 суток следующие модели автомобилей премиум класса:

BMW 7 Long xdrive G12

Mercedes GLE Coupe

Mercedes S-class W222

BMW X4 xdrive

BMW X5 G05

BMW X6 30d

Toyota Land Cruiser 200

Подробнее о каждой из этих моделей можно узнать на официальном сайте компании, а также полные условия аренды, стоимость, возможность подключения дополнительных опций.

При необходимости, машины могут быть предоставлены вместе с персональным водителем. Дополнительно может быть предоставлено детское автокресло, салон для курящих, крепления для лыж и другого спортивного инвентаря и не только. То есть, в зависимости от преследуемых целей и своих планов во время поездки в Сочи, можно взять напрокат машину, оборудованному максимально комфортно.