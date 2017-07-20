Офсетная печать или цифровая - что лучше

Печать представляет собой процесс перенесения изображения на бумажную основу. Для этого используют специальные устройства, способные наносить краску в нужном месте.

Сегодня существует несколько видов печати, которые отличаются эффективностью и качеством полученной продукции. Более детально ознакомиться с подобными технологиями можно на сайте https://www.donarit.com/uslugi/ofsetnaya-pechat/.

Основные отличия

Офсетная и цифровая печать это два основных подхода, которые используются для тиражирования печатных изданий. Чтобы понять их, как из них лучше следует рассмотреть их отличительные особенности:

Офсетная печать предполагает использование специальных листов, на которых нанесено изображение. Чтобы получить картинку, нужно подготовить специальную форму, которая может состоять из нескольких частей. После этого с помощью специального вала изображение переноситься на движущийся рулон бумаги.

Цифровая печать. Данный подход предполагает нанесение краски сразу с помощью специальных механизмов. Устройства для цифровой печати можно сравнить с огромными принтерами.

Преимущества и недостатки

При выборе способа печати следует оценить несколько их особенностей:

Сроки. Получить готовую продукцию с помощью цифровой печати можно уже через час. Что касается офсета, то здесь нужно будет подождать день или больше в зависимости от нагрузки типографии. Стоимость. Здесь все зависит от количества копий. Одна единица, напечатанная цифровым принтером, стоит намного дешевле одного офсетного листа. Но если этот объем увеличить до нескольких тысяч, тогда затраты на офсет будут намного ниже, чем на цифру. Это объясняется тем, что стоимость изготовления формы уже делиться на общий тираж. Поэтому офсетную печать используются для печати газет, буклетов и других подобных изданий. Тип бумаги. Цифровая печать требует использования специальных листов, которые имеют высокую цену и более высокое качество. Для офсета можно же применять бумагу невысокого качества, что не особо влияет на изображение. Это снова же позволяет удешевлять стоимость одной единицы выпускаемого продукта.

Как видите, каждый вид печати имеет свои положительные и негативные стороны, оценив которые можно подобрать оптимальный вариант. Если же вы не уверены, что лучше, тогда желательно консультироваться со специалистами перед выполнением подобных операций.