Что предлагает клиентам интернет-магазин сервис-центра персональных компьютеров и бытовой техники techpandao.ru

Интернет-магазин и сервис центр «Tehpandao» предоставляет услуги по обслуживанию и ремонту компьютерной техники и домашней электроники.
Доверившись профессионалам, можно не волноваться за исправность и сохранность оборудования.
Профессиональный сервис«Техпандао» оказывает широкий спектр услуг для клиентов. Доступны следующие работы:
- Проведение полной и частичной диагностики персональных компьютеров и ноутбуков.
- Проведение ремонтных работ, замена основных комплектующих, несмотря на сложность неисправности любой электроники.
- Подключение и проведение цифрового телевидения, несмотря на провайдера.
- Оказание помощи, консультирование по телефону.
Клиентам доступны различные комплектующие, с ассортиментом можно ознакомится на сайте магазина.
Здесь найдется все необходимое на телевизоры, компьютеры и ноутбуки. Большой выбор позволит подобрать подходящие запчасти на требуемую модель. Помимо комплектующих, в разделе каталога доступны некоторые модели современных телевизоров. Они отличатся производителем, диагональю, разрешением, годом создания и конечно же, стоимостью.
Для приобретения телевизионной техники, компьютерных комплектующих либо услуг, достаточно оставить заявку на официальном сайте «Техпандао». После чего менеджер перезвонит через несколько минут для уточнения информации и оформления заказа, услуги.
Также менеджер ответит на все интересующие вопросы по срокам, ценам и гарантиям.
Преимущества «Техпандао»
Интернет-магазин и сервис центр, обладает рядом преимуществ, среди которых стоит выделить:
- В компании работают исключительно профессионалы, имеющие большой опыт работы и соответствующие знания.
- К каждому клиенту и технике подбирается индивидуальный подход.
- Выполнения широкого спектра услуг.
- Оказание специализированной помощи, несмотря на сложность ситуации и поломки.
- Бесплатное консультирование, помощь в настройке.
- Гарантийные сроки на все виды оказанных работ.
- Использование в работе исключительно оригинальные комплектующих от проверенных производителей.
- Стоит отметить доступность цен на все виды услуг и запчасти.
Если необходимо произвести диагностику, ремонт компьютерной техники либо иной электроники, не стоит откладывать на потом. Самым верным решением будет обратиться за квалифицированной помощью в специализированный сервис.