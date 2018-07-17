Сколько стоит такси в Киеве?

В столице Украины действует большое количество фирм такси. Ввиду их конкуренции качество услуг систематически повышается. Сегодня, чтобы заказать такси в определённую точку города, нет необходимости даже тратить время и средства на телефонный звонок. Большая часть фирм располагает собственными приложениями. «Моду» на использование смарфтонов для вызова такси ввёл Uber. Кстати говоря, он и сегодня предоставляет неплохие условия извоза по цене. Однако, ожидание Uber достаточно часто затягивается.

На сайте http://kyivtaxi.ua/ Вы сможете ознакомиться с одним из наиболее привлекательных операторов такси Киева. Фирма предоставляет в том числе эконом-такси. Несмотря на минимальные цены на маршруте присутствуют только импортные автомобили: Шевроле Лачетти, Нисан Альмера, Мазда 3.

Средние цены на частный извоз по Киеву

Бомбилам становится всё сложнее и сложнее конкурировать с фирмами такси. В подавляющем большинстве случаев на практике действуют следующие расценки:

35 гривен – по городу (минималка);

следующий километр – 6 гривен;

минута простоя – 1 гривна.

Естественно, означенная сумма актуальна в первую очередь для легкового транспорта. Сегодня такси могут предоставить и микроавтобусы. Средняя ставка по ним составляет 75 гривен (минималка).

Для потенциального клиента, использовать фирму такси значительно привлекательнее. Дело в том, что конкуренция заставляет фирмы такси обеспечивать автомобиль заказчику в максимально короткие сроки.

Следовательно, каждая фирма заинтересована в расширении автопарка. Нередко в такси принимаются водители на собственных автомобилях (с ними заключается такой же договор).

Звонок обеспечит отсутствие недопонимания

В практике таксистов, использующих приложения для коммуникации с потенциальными клиентами, нередко возникают споры. Дело в том, что приложение иногда неправильно трактует георасположение клиента.

Чтобы исключить возможные осложнения в заказе, вызывающему такси либо перезванивает сам водитель, либо оператор.

Принимая этот факт во внимание, многие фирмы такси не видят смысла в создании собственного приложения. Коммуникация с клиентами осуществляется по старинке – при помощи телефонного звонка.

Минусом такой коммуникации можно считать необходимость объяснения заказчика собственного месторасположения. Если вблизи нет крупных ориентиров, сделать это не так просто.

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В видео лучший таксист Киева расскажет о собственной работе: