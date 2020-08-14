Оформить кредитную карту с плохой историей в Москве

Можно ли получить ссуду сразу без справки о доходах, если ранее уже был просрочен кредит? Это возможно, если вы хотите получить кредитную карту с плохой кредитной историей в Москве.

Требования к данным продуктам для физических лиц минимальны, а процесс регистрации проще, чем получение потребительского кредита в Москве.

Можно ли взять кредит на карту с плохой кредитной историей в Москве

Какие условия предлагают банки Москвы в 2020 году:

заключение договора без поручителей;

можно оформить карту по паспорту;

пластик выдается быстро, уже в день рассмотрения заявки;

деньги после выпуска кредитной карты зачисляются на счет моментально;

льготный период — от 50 дней.

Для неблагонадежных клиентов многие банки Москвы ужесточают условия. Кредитная карта с плохой кредитной историей в Москве чаще всего имеет два недостатка: высокая процентная ставка, минимальный лимит.

Как оформить кредитную карту с плохой кредитной историей в Москве онлайн

На странице сайта Страна Банков вы можете быстро найти лучший вариант кредитной карты. Здесь собираются все кредитные карты Москвы. Чтобы срочно собрать деньги, заполните форму на сайте, дождитесь ответа и отнесите документы в отделение банка (обычно требуется только паспорт).

Если вам нужен срочный карточный кредит с плохой кредитной историей в Москве, вы можете заказать доставку пластика курьером на домашний адрес. Вы также можете получить кредитную карту, не прибегая к помощи сайта, обратившись в отделение Банка в Москве.

Получение кредитной карты с плохой КИ в Москве

Обычно процедура получения этой кредитной карты более трудоемкая. По запросу информация отправляется в таблицу. С помощью этой проверки вы можете найти подробную информацию об истории всех кредитов.

Если вы хотите принять в Москве кредитную карту с плохой кредитной историей на более выгодных условиях, попробуйте отремонтировать ее самостоятельно.

Обратитесь в банк, в котором была испорчена кредитная история, попросите справку о погашении долга. Если такая ситуация возникла по объективным обстоятельствам, банк может предоставить подтверждающие это документы.

Также в Москве есть банки, которые готовы выдать деньги с любой кредитной историей. Они дают положительный ответ практически сразу. Процентная ставка по этим предложениям может составлять до 80%. Уменьшение его поможет:

отчеты о доходах,

привлечение поручителей,

заложенное имущество.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором правил пользования кредитной картой.