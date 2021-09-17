Как выбрать паркетную доску по качеству

Паркетная доска отличается своими высокими экологическими параметрами. Стоимость её, в сравнении с ламинатом, больше. Но это компенсируется неповторимым внешним видом и прочностью материала, благородностью и продолжительностью службы.

Но это всё лишь тогда, когда выбрано по-настоящему качественное изделие. Именно по этой причине все критерии выбора доски по качеству необходимо знать заранее. Ключевой особенностью материала является его многослойность. Паркетная доска в Украине в широком ассортименте представлена в интернет-магазине https://albero.com.ua/ru/products/parketna_doshka_73.

Верхний декоративный слой представляет собой шпон из ценных древесных пород. Его покрывают маслом либо же лаком для дополнительной защиты. Все волокна направлены вдоль. Стабилизирующий средний слой создан из ламелей хвойных пород. Тут волокна располагаются поперёк доски.

При перепадах влажности и температурного режима они обеспечивают неизменные свойства. Именно на этом слое располагаются замки для соединения ламелей между собой.

Нижний слой произведён из еловой древесины. Под нагрузкой, благодаря этому слою, сохраняется прочность материала. Изнанка может обладать толщиной более 2 миллиметров.

Параметры выбора

Паркетная доска может обладать различными габаритами.

Селекция также оказывает воздействие на выбор планок и на внешний вид покрытия. При отборе стоит учитывать такие параметры, как распил и дефекты, а также рисунок и окрас. Селект может быть стандарт либо же радиал. Натур является высшим сортом доски.

Но в нём могут наблюдаться некоторые погрешности в виде мелких сучков и прожилок, заболони. Рустик считается несовершенным видом покрытия. Тип древесины, из которой изготовлен верхний слой, также очень важен. Именно она оказывает большую роль на прочность паркетной доски.

Наиболее востребованными считаются дуб и бук, ясень и вишня, орех и мербау, венге. На качество изделий также оказывает воздействие и тип соединения. При монтаже может быть использовано замковое либо же шпунтовое соединение.

В замковом все доски связываются при помощи торцевых и продольных замков. В шпунтовом все элементы соединяются с помощью пазов и шипов. После они сбиваются и могут проклеиваться дополнительно.

Укладку паркетной доски, вне зависимости от метода соединения, можно производить клеевым либо же плавающим способом.

Специалисты советуют отдавать предпочтение доскам, которые производятся известными брендами и имеют множество положительных отзывов.