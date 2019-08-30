Офисная копировальная техника и ее виды

Офис компании без наличия оргтехники представить невозможно. К категории организационной техники относится большой перечень электронных цифровых изделий, а одним из ярких представителей являются копировально-множительные устройства.

С их помощью копируются и размножаются различные документы, деловые письма, отчеты. Широкий выбор офисной копировальной техники представлен на этом сайте, также доступна аренда оборудования по выгодным ценам.

Виды множительной техники

Сегодня выпускается огромное количество отличных друг от друга по устройству и способу передачи на бумагу информации устройств:

Светокопировальные. Предназначены для изготовления фотокопий. Процесс создания фотокопии продолжителен и трудоемок. Техника позволяет создать ксерокопии фотографий и репродукций картин высокого качества. В виду специфического назначения, такая техника чаще всего встречается в офисах компаний, которые занимаются творческой деятельностью. Электрографические аппараты. К этой группе относится большое количество копировальных устройств, которые единично или в разных видах можно встретить в любом современном офисе. Есть аппараты для создания цветных или черно-белых ксерокопией, с высокой и низкой производительностью, портативные. Популярностью пользуются МФУ (многофункциональные устройства), в которых объединены три различных по своему предназначению цифровых изделия – ксерокс, сканер и принтер. Трафаретные. Предназначены для создания большого количества копий, различных по своему назначению документов. Такая техника является обязательным атрибутом офисов рекламных компаний, которые в силу своей деятельностью занимаются изготовлением и распространением листовок, рекламирующих товары, услуги, предстоящие массовые мероприятия и многое другое.

Портативная множительная техника

Удобна в использовании. Одно из главных преимуществ – мобильность. В виду небольших размеров ее можно брать с собой отправляясь в рабочую командировку, домой или использовать непосредственно в офисе компании. Отличаются относительно невысокой стоимостью, но дорогостоящим обслуживанием.

Черно-белые и цветные цифровые копиры

Техника позволяет получить высокое качество печати, за счет обработки изображений с высоким разрешением. В зависимости от необходимости, может использоваться как ксерокс или принтер, факс или сканер. Производительность таких устройств составляет от 20 до 120 листов в минуту.