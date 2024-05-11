Что входит в комплексный аудит сайта

В рамках аудита с помощью системного анализа достигается объективная оценка, насколько продуктивно сайт работает. Выявляются слабые места для последующего улучшения. Формируются рекомендации по достижению главной цели сайта – эффективного продвижения в бизнесе. Более подробную информацию про аудит сайтов, а также их создание и продвижение можно узнать в блоге http://kalaganov5.com.
Когда проводится, и чего достигает аудит
Анализ проводят, когда сайт новый, для расширения охвата, при малом трафике, когда заявки не поступают или их число снижается.
Анализом ведется поиск ошибок и проблем, с проверкой скорости и безопасности.
Проверяется взаимодействие с пользователями и конверсия рекламных кампаний, успешность поисковой оптимизации.
Обязательные проверки проводятся через год на малых сайтах, на больших – через два или три года.
Рекомендуется выполнение мини-аудитов помесячно – по навигации, браузерной совместимости.
Итоги аудита направлены на:
- Повышение видимости в поиске.
- Выявление технических проблем.
- Улучшение дизайна.
- Оптимизацию продающих качеств.
Для этого проводятся работы по SEO и техническому аудиту, формированию рекомендаций по улучшению дизайна и UX, повышению лидогенерации, и созданию контента.
Содержание работ
Анализ выполняется по этапам.
Целевая аудитория и конкурентная среда
Определяется ниша и портрет целевого клиента.
Изучение конкурентов. Выделяются лучшие и негативные их характеристики.
Технический аудит
Определяется следующее:
- Скорость загрузки. Хорошо, когда ее время – три секунды и меньше.
- Ищутся битые ссылки к пустым, несуществующим страницам. Ошибки в кодах.
- Адаптивность для мобильных устройств.
- Защита данных и сайта от хакеров.
- Реакция на нестандартные ситуации, например, резкий наплыв пользователей.
Анализ семантики
Проверяется семантическое ядро ключевых слов и запросов, продвижение в поиске, корректируется влияние на контент и индексирование ссылок.
Юзабилити
Насколько ресурс удобен и привлекателен пользователю.
Оформление страниц. Дизайн. Удобство интерфейса. Наполненность контентом.
Анализ структуры сайта
Удобные каталоги, не больше трех уровней до любого места на сайте. Легкие переходы с удобной навигацией. Индексация страниц влияет на движение в поиске.
Анализ контента
Без наполненности содержательными, интересными статьями, фото и видео материалом, клиенты не удержатся.
Одновременно с SEO-направленностью, контент должен быть живым, заинтересовать клиентов. Материалы нужны уникальные и актуальные, качественные и легко читаемые, без ошибок и переспама.
SEO-оптимизация
Сайт нужно делать лояльным для поисковиков внутри:
- Не быть под санкциями поиска.
- Поведенческий фактор клиентов влияет на ранжирование. Задерживаются ли на сайте, или сразу уходят, читают ли до конца.
- Внутренней перелинковкой и анкорными ссылками в текстах с переходами к другим страницам удерживать посетителей.
- Как используются метатеги в текстах. Разрешает ли robots роботам из поиска индексацию страниц.
Внешняя оптимизация:
- Качество сайтов, отсылаюших на этот ресурс.
- Объем ссылочной массы на сайте.
- Качество контента, ссылающегося на сайт.
В ходе оптимизации также должны выявляться и устраняться нелегальные и серые способы продвижения – переспам и накрутки, невидимые тексты с дорвеями, массовые ссылки.
По итогу аудита указываются все недочеты, выдаются рекомендации к исправлению.