Что входит в комплексный аудит сайта

В рамках аудита с помощью системного анализа достигается объективная оценка, насколько продуктивно сайт работает. Выявляются слабые места для последующего улучшения. Формируются рекомендации по достижению главной цели сайта – эффективного продвижения в бизнесе. Более подробную информацию про аудит сайтов, а также их создание и продвижение можно узнать в блоге http://kalaganov5.com.

Когда проводится, и чего достигает аудит

Анализ проводят, когда сайт новый, для расширения охвата, при малом трафике, когда заявки не поступают или их число снижается.

Анализом ведется поиск ошибок и проблем, с проверкой скорости и безопасности.

Проверяется взаимодействие с пользователями и конверсия рекламных кампаний, успешность поисковой оптимизации.

Обязательные проверки проводятся через год на малых сайтах, на больших – через два или три года.

Рекомендуется выполнение мини-аудитов помесячно – по навигации, браузерной совместимости.

Итоги аудита направлены на:

Повышение видимости в поиске.

Выявление технических проблем.

Улучшение дизайна.

Оптимизацию продающих качеств.

Для этого проводятся работы по SEO и техническому аудиту, формированию рекомендаций по улучшению дизайна и UX, повышению лидогенерации, и созданию контента.

Содержание работ

Анализ выполняется по этапам.

Целевая аудитория и конкурентная среда

Определяется ниша и портрет целевого клиента.

Изучение конкурентов. Выделяются лучшие и негативные их характеристики.

Технический аудит

Определяется следующее:

Скорость загрузки. Хорошо, когда ее время – три секунды и меньше.

Ищутся битые ссылки к пустым, несуществующим страницам. Ошибки в кодах.

Адаптивность для мобильных устройств.

Защита данных и сайта от хакеров.

Реакция на нестандартные ситуации, например, резкий наплыв пользователей.

Анализ семантики

Проверяется семантическое ядро ключевых слов и запросов, продвижение в поиске, корректируется влияние на контент и индексирование ссылок.

Юзабилити

Насколько ресурс удобен и привлекателен пользователю.

Оформление страниц. Дизайн. Удобство интерфейса. Наполненность контентом.

Анализ структуры сайта

Удобные каталоги, не больше трех уровней до любого места на сайте. Легкие переходы с удобной навигацией. Индексация страниц влияет на движение в поиске.

Анализ контента

Без наполненности содержательными, интересными статьями, фото и видео материалом, клиенты не удержатся.

Одновременно с SEO-направленностью, контент должен быть живым, заинтересовать клиентов. Материалы нужны уникальные и актуальные, качественные и легко читаемые, без ошибок и переспама.

SEO-оптимизация

Сайт нужно делать лояльным для поисковиков внутри:

Не быть под санкциями поиска.

Поведенческий фактор клиентов влияет на ранжирование. Задерживаются ли на сайте, или сразу уходят, читают ли до конца.

Внутренней перелинковкой и анкорными ссылками в текстах с переходами к другим страницам удерживать посетителей.

Как используются метатеги в текстах. Разрешает ли robots роботам из поиска индексацию страниц.

Внешняя оптимизация:

Качество сайтов, отсылаюших на этот ресурс.

Объем ссылочной массы на сайте.

Качество контента, ссылающегося на сайт.

В ходе оптимизации также должны выявляться и устраняться нелегальные и серые способы продвижения – переспам и накрутки, невидимые тексты с дорвеями, массовые ссылки.

По итогу аудита указываются все недочеты, выдаются рекомендации к исправлению.