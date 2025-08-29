Обзор ЖК Павелецкая сити
Обзор ЖК Павелецкая сити

29 августа 2025

Жилье бизнес-класса в Даниловском районе столицы, рядом с историческим центром, «Москва-Сити» и у Москвы-реки, в 10 минутах от трех станций метро – лучшее предложение, от которого нельзя отказаться.

Шикарная архитектура с панорамными видами, комфортабельное обустройство внутри. Отличные условия для приобретения, проживания или ведения бизнеса.

Что в комплексе

ЖК Павелецкая Сити – это пять гармонично вписанных в пространство корпусов, этажность от 9 до 46.

Комплекс с огромной охраняемой и огороженной территорией, паркингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Он оборудован детскими и спортивными площадками. Обустроен зелеными насаждениями, зонами для отдыха и прогулок. Внутренние дворы избавлены от городского шума. Свой фитнес-зал.

Фасады в натуральном камне с клинкерной плиткой. Общественные зоны – с дизайнерской отделкой. Входные группы оформлены по разработкам Олега Клодта, отец Петр которого оформлял фасад в Большом театре. Холлы отделаны с соблюдением стиля арт-деко, интерьеры с портретами голливудских Топ-звезд золотой эпохи.

Выбор квартир в европейских форматах от стандартных планировок, до пентхаусов на верхнем этаже.

Просторные квартиры с одной, двумя, тремя, и четырьмя комнатами. Внутри квартиры готовы к финишной чистовой отделке – пространство для дизайнерских импровизаций. Потолки 3 м, остекление панорамное с шикарными видами.

Инновационные решения в инженерных системах. Лифты ожидаются не больше 50 с. В паркинге контролируемый доступ по номерам автомобилей. Безопасные противопожарные системы с автоматическим срабатыванием.

Беспроводной интернет во всем комплексе. Из подземного паркинга лифты прямо на жилые уровни. Охрана в режиме 24/7 настроена на быстрое реагирование. Услуги консьержей. Вход в дома – с биометрическим доступом по отпечаткам пальцев

Первая очередь готова, по второй продажи стартовали. Последняя, 4 очередь сдается в 2028 году.

Что рядом

Расположение ЖК «Павелецкая Сити» – Даниловский район в Москве. Рядом с Даниловым монастырем, Даниловским рынком, бизнес-центрами «Павелецкой плаза» и «Вивальди плаза», Нескучным садом. Пешком дойти за 10 минут до трех станций метро – «Павелецкой», «Добрынинской», «Серпуховской». В районе несколько театров – живого действия, «Галерка», «Морфеус», «Терезы Дуровой». Недалеко сквер Чингиза Айтматова.

Автомобилем выехать на Садовое кольцо можно за 5 минут.



