Обзор характеристик смартфона Xiaomi Mi 10
идеи в лицах

Обзор характеристик смартфона Xiaomi Mi 10

14 марта 2021

Бренд Xiaomi не просто доказал свое право на существование, развеяв все скептические настроения, но и стал одним из самых популярных производителей смартфонов и другой техники.

Неудивительно что старта продаж новой модели смартфона Xiaomi Mi 10 ждали многие. Новинка точно не разочаровала поклонников продукции данного бренда и даже превзошла их ожидания.

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Особенности

Если говорить о внешнем виде и дизайне, здесь ничего нового и интересного нет.

Смартфон Xiaomi Mi 10 достаточно большой по размеру и тяжёлый. Каких-то нововведений тоже нет. Это стандартные закругленные края, несколько камер, выпирающие отдельными блоками.

Сам корпус глянцевый и достаточно скользкий. Поэтому в целях безопасности лучше сразу использовать чехол, хотя бы силиконовый прозрачный, который идет в комплекте.

Расположение фронтальной камеры немного нестандартное, так как она не в верхней части корпуса.

В самом экране под фронтальную камеру вырезано отдельное отверстие. Сканер отпечатков пальцев тоже подэкранный. Смартфон доступен в 3 цветовых вариантах. Корпус может быть зелёным, синим или золотистым.

Технические характеристики

Разъемы для флеш-карты памяти и sim-карты расположены в нижнем торце.

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Использовать можно только Nano-SIM карту. Аудиовыхода для наушников нет. Поэтому нужно будет использовать переходник чтобы подключить их. Это актуально для тех кто пользуется стандартными проводными наушниками. Используется AMOLED-дисплей, диагональ которого равна 6,67 дюймов.

Спереди и сзади есть два датчика освещенности. Антибликовые свойства достаточно неплохие и точно лучше чем у предшественника. Яркость достаточно хорошая и при необходимости её можно регулировать, сбросив автоматические настройки и установив свои. Многие обвиняют Xiaomi Mi 10 в излишней пресыщенности цветов. И этот параметр можно отрегулировать, сбросив установки по умолчанию.

В целом смартфон для своей почти бюджетной ценовой категории является достаточно качественным, прекрасно справляясь со всеми задачами, которые ставит перед таким гаджетом среднестатистический пользователь.

Он позволяет совершать классические звонки, видеозвонки в сети интернет, работать с большим количеством приложений. Оперативной памяти на всё это хватает.

Кроме того, при необходимости, внутреннюю память можно увеличить. А, чтобы в случае чего не потерять все свои данные, лучше настроить автоматическую синхронизацию данных, копируя их в облачный диск.



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