Обзор возможностей системы контроля каршеринга Exodrive

Систему Exodrive называют революционным IT-решением, которое нужно компаниям по страхованию и лизингу, таксопаркам, компаниям с каршерингом. Реализуется четырьмя сервисами – скорингом по водителям, первичным оповещением о дорожно-транспортном происшествии, мобильным приложением для водителей, и геоаналитикой.

Оценивается вождение, и минимизируются дорожные происшествия. Контроль осуществляется с применением телематического GPS-трекера, через спутник отправляющего данные о расположении машины, и режиме ее вождения. Exodrive предлагает страховую телематику, анализирующую паттерны поведения клиентов каршерингов.

Скоринг

Контроль стиля, как водитель водит машину.

По качеству управления движением водителям выводятся скоринговые баллы. По этим оценкам производится начисление индивидуальных тарифов для каждого по каршерингу.

Чем выше ответственность и дисциплинированность, тем эффективнее будут их графики.

А значит, арендовать машину будет дешевле. По результатам анализа можно делать предоставление скидок. Таким образом, водители мотивируются к бережному отношению, и рациональному вождению транспорта. А значит, техника будет дольше исправной.

Сообщения по происшествиям

После наступления ДТП или при мелких повреждениях, управление оперативно оповещается системой.

Таким образом, быстро реализуются возможности:

Быстрого оказания помощи водителям с пассажирами.

Оперативного урегулирования конфликтных ситуаций;

Срочного решения страховых проблем.

Своевременно и поэтому недорого ремонтировать автомашину после повреждений.

Такие возможности быстрого реагирования достигаются оперативными оповещениями от телематического трекера через удаленный сервер.

Сниженные расходы по содержанию

Оперативный мониторинг текущей ситуации с мгновенными оповещениями приучают водителей быть аккуратными и внимательными.

Достигается раннее выявление неисправностей. Значит, своевременный ремонт предотвратит более тяжелые последствия, и при этом обойдется значительно дешевле. Также при рациональном вождении, исправной машине, уменьшается расход топлива.

Преимущества системы

Ее внедрение приносит такие выгоды:

Понижаются цены по страхованию и содержанию парка.

Меньшее количество ДТП и ниже общая аварийность организации.

Перестраховка от мошенников.

Возрастает операционная эффективность, уменьшаются задержки и отклонения.

Общая тенденция по Exodrive – чем выше эффективность вождения и балл по скорингу, тем будет дешевле страхование.