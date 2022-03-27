Обзор услуг эвакуатора в Южно-Сахалинске компании “Эвакуация 65”

Когда в автомобиле поломка, и он остановился где-то в дороге, то самая оперативная и профессиональная помощь может быть оказана только эвакуационной службой.

Только она сможет помочь при любой погоде, в любой день и в любое время.

В городе Южно-Сахалинске и по острову Сахалин такую квалифицированную и своевременную помощь окажет компания Эвакуация 65. На официальном сайте эвакуация65.рф можно получить подробную информацию о компании и о предоставляемых услугах, и заказать обратный звонок.

Вызвать эвакуатор или помощь на дороге можно по мобильному телефону +7 914 755-91-18 или по городским телефонам 25-91-18 и 25-18-78.

О компании Эвакуация 65

В экстремальных условиях дорог Сахалина, а часто в силу острой экономической необходимости. Нужно оперативно высвободить машину в аварийной ситуации, доставить к месту ремонта, или оказать помощь на месте остановки.

Для помощи на дорогах в компании есть парк современной специальной техники, и штат опытных профессиональных сотрудников с высокой квалификацией.

Это помогает разрешить для клиентов любую аварийную ситуацию.

Услуги компании

Основные услуги компании следующие:

Помощь на дороге. Если водитель слышит нестандартные, странные звуки или запахи, когда необъяснима остановка авто,

ДТП, любая неординарная ситуация, то водитель может проконсультироваться со специалистами компании по телефону или через один из мессенджеров. Специалисты дистанционно смогут определить, возможно ли устранение аварийной ситуации на месте водителем, или нужен приезд мастера, или лучше вызвать эвакуатор.

Кювет. Такая услуга подразумевает, что машина заехала в кювет, забуксовала, по другим причинам не может самостоятельно выбраться из аварийной ситуации. Специалисты компании определят, какой вид машин нужен (кран, манипулятор, погрузчик или эвакуатор), и выедут на помощь.

ДТП или буксировка. Такая услуга нужна, когда самостоятельное передвижение автомобиля невозможно. В зависимости от повреждения, автомобиль может быть отбуксирован своим ходом, или погружен на эвакуатор.

Сдвижная платформа на эвакуаторе поможет с помощью лебедки затянуть на нее автомобиль с крутящимися свободно колесами.

Если колеса заблокированы, то понадобится гидравлический манипулятор на платформе. Для больших автомобилей и автобусов понадобится грузовой эвакуатор.

Преимущества компании Эвакуация 65

Клиенты компании отмечают положительные особенности в оказании услуг: