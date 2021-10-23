Обзор возможностей сайта виртуального выставочного комплекса VVC.ru
да придет идея думающему

Обзор возможностей сайта виртуального выставочного комплекса VVC.ru

23 октября 2021

Виртуальный выставочный комплекс ВВЦ – это организатор и координатор рекламных кампаний для всех, кто продвигает свои товары и услуги на просторах интернета, для эффективного их взаимодействия со всеми интернет ресурсами и партнёрами.

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Что такое виртуальный выставочный комплекс VVC.ru

Комплекс предлагает:

  • Поиск партнёров по общей тематике для синергии ресурсов и возможностей;
  • Подготовка рекламных материалов и кампаний по выбранной тематике: Пресс-релизы, фото репортажи, эффектные видеоролики, рекламные пакеты для параллельного размещения их в социальных сетях и поисковых интернет ресурсах;
  • Отдел программирования разработает сайт с развёрнутыми предложениями товаров и услуг, разделение по направлениям.

Для каждого участника выставочного виртуального комплекса VVC.ru его команда разработает:

  • Определение развёрнутой цели рекламной кампании;
  • Определение и изучение целевой аудитории. Локализация выгодных для неё интересов;
  • Разработка бесплатных средств взаимодействия с этой целевой аудиторией;
  • Разработка структуры для конкретной рекламной кампании. Распределение функций и определение ответственности;
  • Планирование бюджета для платных рекламных кампаний. Долгосрочное и краткосрочное распределение средств по неделям, месяцам и на год;
  • Тестирование рекламных кампаний по направлениям. Оптимизация рекламных кампаний и выделение наиболее эффективных из них;
  • Масштабирование выбранных направлений в рекламе и расширение ресурсов;
  • Корректирование направления и бюджета рекламных кампаний по итогам месяца и квартала;
  • Разработка маркетинговых коммуникаций с медиа ресурсами и рекламными интернет холдингами;
  • Разработка рекламных носителей. Выкуп мест размещения долгосрочной рекламы и заключение рекламных контрактов;
  • Анализ эффективности рекламных кампаний и разработка креативных методов их улучшения;
  • Разработка собственного бренда участнику комплекса, основываясь на базе опыта выполненных торговых и рекламных кампаний.

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Результаты участия в виртуальном выставочном комплексе VVC.ru

Каждый участник VVC.ru в результате получает:

  • Собственный торговый бренд компании;
  • Прогрессивную развивающуюся структуру компании;
  • Эффективную рекламную модель продвижения бренда и продукции компании.


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