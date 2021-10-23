Обзор возможностей сайта виртуального выставочного комплекса VVC.ru

Виртуальный выставочный комплекс ВВЦ – это организатор и координатор рекламных кампаний для всех, кто продвигает свои товары и услуги на просторах интернета, для эффективного их взаимодействия со всеми интернет ресурсами и партнёрами.

Что такое виртуальный выставочный комплекс VVC.ru

Комплекс предлагает:

Поиск партнёров по общей тематике для синергии ресурсов и возможностей;

Подготовка рекламных материалов и кампаний по выбранной тематике: Пресс-релизы, фото репортажи, эффектные видеоролики, рекламные пакеты для параллельного размещения их в социальных сетях и поисковых интернет ресурсах;

Отдел программирования разработает сайт с развёрнутыми предложениями товаров и услуг, разделение по направлениям.

Для каждого участника выставочного виртуального комплекса VVC.ru его команда разработает:

Определение развёрнутой цели рекламной кампании;

Определение и изучение целевой аудитории. Локализация выгодных для неё интересов;

Разработка бесплатных средств взаимодействия с этой целевой аудиторией;

Разработка структуры для конкретной рекламной кампании. Распределение функций и определение ответственности;

Планирование бюджета для платных рекламных кампаний. Долгосрочное и краткосрочное распределение средств по неделям, месяцам и на год;

Тестирование рекламных кампаний по направлениям. Оптимизация рекламных кампаний и выделение наиболее эффективных из них;

Масштабирование выбранных направлений в рекламе и расширение ресурсов;

Корректирование направления и бюджета рекламных кампаний по итогам месяца и квартала;

Разработка маркетинговых коммуникаций с медиа ресурсами и рекламными интернет холдингами;

Разработка рекламных носителей. Выкуп мест размещения долгосрочной рекламы и заключение рекламных контрактов;

Анализ эффективности рекламных кампаний и разработка креативных методов их улучшения;

Разработка собственного бренда участнику комплекса, основываясь на базе опыта выполненных торговых и рекламных кампаний.

Результаты участия в виртуальном выставочном комплексе VVC.ru

Каждый участник VVC.ru в результате получает: