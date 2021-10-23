Обзор возможностей сайта виртуального выставочного комплекса VVC.ru

Виртуальный выставочный комплекс ВВЦ – это организатор и координатор рекламных кампаний для всех, кто продвигает свои товары и услуги на просторах интернета, для эффективного их взаимодействия со всеми интернет ресурсами и партнёрами.
Что такое виртуальный выставочный комплекс VVC.ru
Комплекс предлагает:
- Поиск партнёров по общей тематике для синергии ресурсов и возможностей;
- Подготовка рекламных материалов и кампаний по выбранной тематике: Пресс-релизы, фото репортажи, эффектные видеоролики, рекламные пакеты для параллельного размещения их в социальных сетях и поисковых интернет ресурсах;
- Отдел программирования разработает сайт с развёрнутыми предложениями товаров и услуг, разделение по направлениям.
Для каждого участника выставочного виртуального комплекса VVC.ru его команда разработает:
- Определение развёрнутой цели рекламной кампании;
- Определение и изучение целевой аудитории. Локализация выгодных для неё интересов;
- Разработка бесплатных средств взаимодействия с этой целевой аудиторией;
- Разработка структуры для конкретной рекламной кампании. Распределение функций и определение ответственности;
- Планирование бюджета для платных рекламных кампаний. Долгосрочное и краткосрочное распределение средств по неделям, месяцам и на год;
- Тестирование рекламных кампаний по направлениям. Оптимизация рекламных кампаний и выделение наиболее эффективных из них;
- Масштабирование выбранных направлений в рекламе и расширение ресурсов;
- Корректирование направления и бюджета рекламных кампаний по итогам месяца и квартала;
- Разработка маркетинговых коммуникаций с медиа ресурсами и рекламными интернет холдингами;
- Разработка рекламных носителей. Выкуп мест размещения долгосрочной рекламы и заключение рекламных контрактов;
- Анализ эффективности рекламных кампаний и разработка креативных методов их улучшения;
- Разработка собственного бренда участнику комплекса, основываясь на базе опыта выполненных торговых и рекламных кампаний.
Результаты участия в виртуальном выставочном комплексе VVC.ru
Каждый участник VVC.ru в результате получает:
- Собственный торговый бренд компании;
- Прогрессивную развивающуюся структуру компании;
- Эффективную рекламную модель продвижения бренда и продукции компании.