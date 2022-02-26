Обзор возможностей крипто социальной сети TON Place

Криптовалютой сегодня интересуются повсеместно, зная, что это может принести прибыль. Это действительно так, но при условии, что человек хоть немного разбирается во всем этом. А это не так просто. В интернете, если смотреть источники в свободном доступе, так много информации.

Часть из них, ввиду наличия огромного количества терминов, вообще не понятна читателю. Будто все это написано на китайском языке. Часть может противоречить себе же. Но, человек, не разбирающийся во всем этом, вряд ли что-то заметит. Для таких «чайников» и тех, кто уже более или менее разбирается в крипте, имеет опыт майнинга, торговли и не только, создана социальная площадка тон плейс.

О проекте

TON Place – это крипто социальная сеть. Она предназначена для тех, кто интересуется, торгует криптовалютой, майнит ее, использует для получения платежей за свои товары и услуги, планирует инвестировать и не только.

Все они смогут найти здесь очень много нужной и полезной информации. Так как это, все-таки, формат социальной сети, пользователи могут сами публиковать различные посты и сообщения.

Это можно сделать как на стене своего профиля, так и в личных сообщениях при общении с другими пользователями. Доступ к информации не бесплатный. Так как система работает на Блокчейн, за получение доступа пользователь платит 2 Toncoin в месяц. Это около 2,6 долларов США, что совсем немного.

Платным его сделали не просто так и уж точно не для того, чтобы сдирать с клиентов деньги. Сумма более чем приемлемая. Это позволяет защитить платформу от спамеров, флуда, личностей, ничего не понимающих в криптовалюте, но публикующих недостоверную информацию.

Такой подход позволяет сортировать аудиторию, собрать максимально адекватную. Также это напрямую влияет на повышение качества контента.

Возможности платформы

Помимо того, что здесь можно почерпнуть полезной информации, также сайт предоставляет возможность зарабатывать.

Это можно сделать следующими способами:

Реферальная программа. Деньги пользователь получает за привлечение новой аудитории.

Продажа платного контента через сообщения.

Поощрения за активность. Чем активнее пользователь, тем больше

Toncoin ему начисляется.

Вывод заработанных средств тоже осуществляется беспроблемно и быстро.

Комиссия за вывод есть, но она совсем небольшая. Несмотря на то, что проект совсем свежий, интерес к нему очень высокий с первых дней.