Новый подключаемый гибрид BMW 225xe

BMW расширяет линейку BMW 2 серии Active Tourer подключаемым гибридом и двойным приводом. BMW 225xe, BMW 2 серии Active Tourer с eDrive, предлагает уникальное сочетание спортивности, экономичности и пригодности для повседневного использования.

Концепция отличается сочетанием исключительного использования пространства, гибкого интерьера, компактных размеров, большого пробега и высокой экономичности.

BMW eDrive и трехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания обеспечивают впечатляющую динамику энергоэффективности.

Трехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с технологией BMW TwinPower Turbo мощностью 100 кВт / 136 л.с. Электродвигатель мощностью 65 кВт / 88 л.с., мощность системы: 165 кВт / 224 л.с., максимальный крутящий момент 385 Нм. (средний расход топлива: 2,1 — 2,0 л / 100 км; выбросы CO2: 49 — 46 г / км).

Разгон от 0 до 100 км / ч за 6,7 секунды, максимальная скорость 202 км / ч.

Электрический пробег до 41 км.

Электрическая максимальная скорость 125 км / ч.

Высоковольтный аккумулятор можно полностью зарядить за 3 часа 15 минут от простой бытовой розетки с помощью прилагаемого кабеля; с BMW i Wallbox BMW 360° ELECTRIC, более быстрая и удобная зарядка возможна за 2 часа 15 минут; Мобильная услуга ChargeNow позволяет особенно быстро и легко искать общественные зарядные станции.

Использование и оплата производится безналичным расчетом с помощью карты ChargeNow.

Сочетание электрического привода на задние колеса, переднего привода и электрифицированного двойного привода обеспечивает эффективную мобильность с большим пробегом и типичную для бренда динамику вождения.

Гибкий пыльник, несмотря на электропривод, без ограничений по вместимости.

Первый в своем роде

BMW (мануалы) расширяет модельный ряд Active Tourer 2 серии вариантом с подключаемым гибридом и двойным приводом.

BMW 225xe, BMW 2 серии Active Tourer с eDrive, предлагает уникальное сочетание спортивности, экономичности и пригодности для повседневного использования.

Он позволяет управлять автомобилем без ограничений по типичному для BMW удовольствию от вождения и сочетает в себе удовольствие от вождения на электротяге и большой пробег с функциональностью и пригодностью для повседневного использования. В то же время BMW 225xe предлагает более высокую мощность системы и большую вместимость багажника, чем его конкуренты.

BMW 225xe с подключаемым гибридным приводом сочетает в себе BMW EfficientDynamics с комфортом, удовольствием от вождения и двойным приводом; высокая гибкость и расточительство на месте в компактном автомобиле.

Благодаря сочетанию BMW eDrive и 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя BMW TwinPower Turbo, BMW 225xe предлагает как электрическое вождение, так и неограниченную мобильность. Его средний расход топлива составляет от 2,1 до 2,0 л / 100 км. — что соответствует выбросам CO2 всего от 49 до 46 г / км — устанавливает стандарты в этом классе.

BMW 225xe с технологией Plug-in Hybrid обеспечивает вождение как с нулевым уровнем выбросов, так и на дальние расстояния.

Таким образом, он идеально подходит как для переезда в большие города, так и для активного проведения свободного времени с семьей. Как и все BMW 2 серии Active Tourers, BMW 2 серии Active Tourer с eDrive впечатляет своим экстравагантным интерьером, практичными деталями и эргономичным управлением.

Благодаря компактному расположению литий-ионного аккумулятора под задним сиденьем и всего электропривода под полом багажника его емкость можно использовать практически без ограничений.

Электрический, эффективный и с динамическим управлением

Для семейных автомобилей и досуга BMW впечатления от вождения так же важны, как и повседневная физическая нагрузка. BMW 225xe еще больше увеличивает удовольствие от вождения.

Благодаря сочетанию технологии BMW EfficientDynamics BMW EDrive с BMW TwinPower Turbo бензиновый двигатель обеспечивает эффективную и динамичную гибридную трансмиссию, которая идеально сочетается с моделью марки BMW: с динамическим контролем, нулевым уровнем выбросов при движении и эффективностью в длительных поездках. С помощью электропривода задней оси в сочетании с передним приводом реализована так называемая электрифицированная система xDrive, обеспечивающая отличную тягу даже в сложных погодных условиях.

Задний электродвигатель мощностью 65 кВт / 88 л.с. приводит в движение задние колеса и обеспечивает электрический пробег до 41 км. Это делает его подходящим двигателем с нулевым уровнем выбросов для коротких участков, движения в городе, а благодаря максимальной скорости 125 км / ч можно передвигаться по междугородним дорогам и даже по шоссе.

Передний и задний привод или электрифицированная система xDrive

Для длительных поездок и высоких скоростей водителю доступен маневренный трехцилиндровый бензиновый двигатель с технологией BMW TwinPower Turbo и мощностью 100 кВт / 136 л.с.

Двигатель внутреннего сгорания передает мощность на передние колеса через шестиступенчатую коробку передач Steptronic и впечатляет плавностью хода и крутящим моментом 220 Нм при максимальной скорости 202 км / ч.

При более мощном разгоне с места, а также при обгоне мощность двух агрегатов объединяется в системную мощность 165 кВт / 224 л.с. и максимальный крутящий момент до 385 Нм. Это обеспечивает разгон от 0 до 100 км / ч за 6,7 секунды.

Гибридная трансмиссия BMW 225xe, как и BMW i8, также оснащена электрифицированной системой xDrive. При разгоне двигатель внутреннего сгорания запускается плавно и почти незаметно высоковольтным стартер-генератором.

В дополнение к типичным настройкам BMW SPORT, COMFORT и ECO PRO, которые активируются с помощью кнопки управления движением, через блок управления eDrive на центральной консоли доступны еще три режима движения: AUTO eDRIVE, MAX eDRIVE и SAVE BATTERY. AUTO eDRIVE — это базовая настройка при каждом запуске автомобиля, обеспечивающая оптимальное взаимодействие двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя во всех дорожных ситуациях, а также максимальную скорость до 80 км / ч исключительно на электричестве. MAX eDRIVE позволяет передвигаться исключительно на электричестве со скоростью до 125 км / ч.

С помощью SAVE BATTERY уровень заряда высоковольтной батареи может поддерживаться или повышаться до 50% при низком заряде во время вождения — так что электрический пробег можно использовать позже, например, в городе.

BMW ConnectedDrive также обеспечивает снижение расхода топлива, поскольку BMW 2 серии Active Tourer с eDrive также включает функцию прогнозируемого управления энергопотреблением, которая позволяет использовать гибридный привод Plug-in с максимальной эффективностью в зависимости от стиля и профиля вождения. маршрут.

В качестве подключаемого гибрида BMW 2 серии Active Tourer с eDrive может заряжать свою высоковольтную литий-ионную батарею емкостью 7,7 кВтч не только за счет регенерации энергии торможения во время движения, но также от бытовой розетки или через дополнительный BMW i Wallbox (с низкий заряд батареи на 3 часа 15 минут соответственно 2 часа 15 минут).

Компоненты электропривода с высоковольтной батареей и электродвигатель производятся на заводе BMW в Дингольфинге; Серийное производство BMW 225xe началось в конце 2015 года на заводе в Лейпциге.

Цены в Германии стартуют от 37 800 евро.