Обзор возможностей CRM системы для рекламных агентств "Пачка"

Системы CRM очень полезны для многих сфер бизнеса, когда нужно работать с клиентами, искать новых, постоянно совершать холодные и горячие звонки, записывать результаты разговоров, делать какие-то пометки по конкретному клиенту. Это также позволяет контролировать работу сотрудников, делать аналитику, выгружать отчеты.

Функционал и возможности действительно удивляют и приятно радуют. Но, только в том случае, если компания крупная и ей все это нужно. Да и стоимость таких систем не самая дешевая.

Что же делать представителям малого бизнеса, например, рекламному агентству, который тоже нуждается в CRM, но не хочет переплачивать за кучу функций, большая часть которых использоваться не будет? Именно для них и была разработана crm система для рекламного агентства "Пачка". Она идеально подходит именно для малого бизнеса, рекламных агентств.

Что это такое

CRM Пачка – представляет собой систему для совершения звонков и работы с клиентами, имеет необходимый функционал. Но здесь нет той массы ненужных функций, которая есть у крупных аналогов.

Она прекрасно подойдет рекламному агентству. Ведь у таких фирм своя специфика. Здесь нет какого-то крупного отдела продаж, когда нужно работать с большим количеством клиентов.

При этом заказчиков искать надо, реагировать на заявки, поддерживать связь с действующими и бывшими клиентами, периодически но, не очень навязчиво напоминая о себе, сообщая о скидках, персональных предложениях и новых услугах.

Все это можно сделать при помощи CRM Пачка. И стоимость доступа для целой компании составляет всего 1950 рублей. Несмотря на то, что сумма небольшая, многие не хотели бы просто так по описанию оформлять подписку.

Хочется посмотреть, что реально эти инструменты собой представляют. Для этого доступен пробный 7-дневный бесплатный период, когда можно пользоваться всеми инструментами.

Возможности и функционал

Это простой, гибкий инструмент, функционал которого подстраивается под каждого клиента. Всю информацию по клиентам можно хранить в одном месте. Доступны:

клиенты и организации

кастомные поля

списки и теги

Проекты можно разместить в отдельный отдел, как и контакты лиц, связанных с ними. Можно назначать сотрудников, которые будут участвовать в проекте, ответственного и т. д.

Пользователям доступна круглосуточная служба информационной и технической поддержки на случай, если возникнут какие-то вопросы или проблемы. Но, на практике, редко кто испытывает трудности, потому что все действительно очень просто и понятно.