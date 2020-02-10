Обзор услуги организации работы горячей линии от компании replycenter.ru

Работа горячей линии заключается в постоянном контакте с клиентом. В любой момент специалисты могут ответить на возникший вопрос. Многие компании имеют такие колл-центры. Это помогает иметь большое количество постоянных клиентов и постоянно расширять их круг.

Круглосуточная поддержка помогает клиентам чувствовать заботу о них и свою защищенность. Чтоб правильно организовать работу горячей линии, необходимо знать основные принципы. Компания replycenter.ru предоставляет услуги по организации такой деятельности.

Необходимое оборудование.

Для того, чтоб была возможность дозвониться нескольким клиентам на один номер одновременно, используют многоканальные телефоны. Специалисты компании replycenter.ru помогут подобрать нужный вид оборудования.

Номер телефона.

Обычно горячие линии пользуются номером 8 хх-хх-хх-хх. Специалисты компании replycenter.ru помогут каждому клиенту приобрести и подключить такой номер.

Подготовка работников колл-центра.

Для того, чтоб горячая линии работала эффективно, необходимо обучить сотрудников, которые будут отвечать на вопросы клиентов. Для этого нужно знать всю информацию о компании и ее деятельности.

Компания replycenter.ru предлагает помощь в обучении и подборе кадров для колл-центра. Грамотная речь и хорошая дикция – первые критерии отбора. Достаточное количество сотрудников позволит оперативно отвечать на вопросы.

Это даст гарантию, что клиент получит максимум информации на свой вопрос в короткий срок. Это помогает не только сохранить постоянных клиентов, но и привлечь новых. Горячая линия удобный способ круглосуточного общения с клиентом.

Стоимость услуги

Стоимость такой услуги рассчитывается индивидуально. Она зависит от вида работ и ее объема. Некоторые компании заказывают весь объем работы, кому-то нужен только номер. Компании часто сами подбирают работников горячей линии или назначают уже имеющихся сотрудников. Однако правильно подготовленные сотрудники повышают эффективность работы колл-центра.

Обученный компанией replycenter.ru оператор расскажет клиенту: