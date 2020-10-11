Обзор услуги одноразовых номеров для SMS от компании freeje.com

Мобильный телефон сейчас используется не только для совершения традиционных звонков, отправки сообщений. Его также запрашивают при регистрации в мессенджерах, создании Личных кабинетов на различных сайтах и не только.

Многие, непосредственно во время регистрации редко читают Пользовательское соглашение, везде ставят «галочки», а потом искренне не понимают, почему им названивают те, кто что-то продает, присылают столько спам-сообщений и рекламы.

Светить своим настоящим номером сейчас не очень безопасно. Именно для этих случаев и придуман одноразовый телефонный номер, который можно приобрести в компании https://freeje.com/ru/services/disposable-sms-number.

Что это такое

Одноразовый номер для получения СМС при регистрации или пода подтверждения необходим всем тем, кто не хочет указывать свой реальный телефон.

Компания freeje.com дает возможность выбрать одноразовые номер для получения СМС в 20 странах. СМС, которое должно прийти на этот номер, можно будет увидеть в своем Личном кабинете на сайте компании.

Это, кстати, очень удобно в тех случаях, когда выполняется регистрация на каких-то запрещенных у нас мессенджерах, либо иностранных сайтах и сервисах, которые также блокируются.

Даже, если на отечественные номера СМС просто не могут физически дойти из-за ограничений, они придут на этот временный одноразовый номер. И можно будет успешно завершить регистрацию, подтвердить аккаунт и начать им пользоваться.

Что предлагает freeje.com

Компания freeje.com расположена в Польше. На сайте есть подробная информация о предоставляемых услугах. Если есть какие-то вопросы, можно задать их по номеру: +1 650 2784478, либо написать по нему же в мессенжеры, на электронную почту.

Что же получает клиент, воспользовавшись данной услугой?

стоимость номера – от 0,50$ в зависимости от выбранной страны

доступ к личному кабинету на сайте, чтобы увидеть СМС, которое пришло на этот номер

возможность деактивировать номер, если он больше не нужен и не хочется, чтобы третьи лица получили к нему доступ

возможность заказа неограниченного числа временных номеров, если их требуется большое количество.

Воспользоваться услугой могут как частные лица, так и юридические. Никаких проблем не будет в получении и использовании номеров. Компания гарантирует полную конфиденциальность.

Клиенты могут быть уверенными в том, что содержимое СМС-сообщений, которые будут приходить на эти номера, не попадет в третьи руки.