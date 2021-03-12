Обзор услуг виртуального номера для приема смс от компании Hottelecom

При регистрации Личного кабинета на различных сайтах или создании страницы в социальной сети или мессенджере, необходимо указывать свой номер телефона, чтобы подтвердить аккаунт и доказать, что пользователь реальный человек, а не робот.

Правда, далеко не все хотят «светит» своим реальным номером телефона, так как это чревато. Тем более, что не все сайты соблюдают Политику конфиденциальности. Есть еще риск, что пароли от аккаунтов в социальных сетях и не только могут попасть в руки мошенников, чего тоже допускать нельзя. Этих проблем можно будет избежать, если при регистрации использовать виртуальный номер от компании Hottelecom.

Что это такое

Компания Hottelecom предоставляет специальные виртуальные номера, которыми можно пользоваться для регистрации личных анкет, страниц и не только.

Это не одноразовый номер для мошенников, как ошибочно могут полагать некоторые. Можно многократно использовать номер, принимать не только сообщения, но и звонки.

Многие предприниматели, бизнесмены и не только, давно используют их. На сайте компании Hottelecom можно подробнее узнать, что собой представляет услуга и в чем заключаются ее преимущества.

Если есть вопросы, достаточно позвонить по номеру телефона: +74959883345 и менеджер подробно все расскажет, объяснит.

Кому может потребоваться услуга

Это не только регистрация страничек в социальных сетях и личных кабинетов.

Можно использовать виртуальный номер от Hottelecom как официальный корпоративный. Ситуации могут быть самые разные. Услуга подойдет тем, кто:

Переезжает в другой офис или вовсе город, и хочет сохранить старый номер, который известен клиентам и деловым партнерам

Не имеет возможности использовать классический стационарный номер

Работает с удаленными сотрудниками и так далее.

Нередко компании, расширяя свой бизнес, могут использовать такие номер для новых офисов.

Схема заключается в том, что используют номера с местными кодами. Поэтому, звоня в офис или Горячую линию, кажется, что они находятся там же, где и клиент. В то время как они могут находиться в совершенно другом месте.

Это точно не мошенничество. Не все и сразу открывают офисы, так как это рискованно на не до конца изученных рынках. А применение «местного» номера изначально повысит лояльность и доверие со стороны потенциальных покупателей.

Узнать подробнее об услуге и ее возможностях, задать вопросы, уточнить какие-то технические моменты можно на сайте компании или по телефону Горячей линии.