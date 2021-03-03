Обзор услуг видео продакшн студии ВИЛКА

Реклама и в наше время является главным двигателем торговли. Но, ее так много, а потенциальный покупатель настолько разбалован, что привлечь его внимание и заинтересовать с каждым разом становится все сложнее.

Какой бы нестандартной ни была задача, специалисты видео продакшн студии ВИЛКА готовы воплотить ее в жизнь.

О компании

ВИЛКА – это одна из крупнейших в стране видео продакшн студий, делающая качественные рекламные ролики для телевидения и интернета.

Команда опытных специалистов придумают уникальный сюжет ролика в любом жанре. Техническая группа, отвечающая за качество съемки, сделает все на высшем уровне. Программисты и дизайнеры создадут компьютерную анимацию любой сложности, которая может использоваться одна, либо в сочетании со стандартным видео.

Вариантов много. На сайте ВИЛКА можно ознакомиться подробнее с информацией о деятельности компании, списком постоянных партнеров, регулярно заказывающих здесь рекламные ролики.

Есть портфолио, с которым также можно ознакомиться, чтобы лично оценить на что способны специалисты компании. На сайте есть чат-поддержка. Также вопросы можно задать по номеру телефона +7 (495) 133-16-45 или получить подробную, развернутую консультацию у менеджера.

Услуги

Основная сфера деятельности – это именно рекламные ролики самых разных форматов.

Благодаря современным технологиям, сейчас нет практически никаких ограничений. Можно воплотить в жизнь самые интересные, необычные, смелые идеи. Продакшн студия ВИЛКА предлагает такие услуги как:

Разработка креатива. Это необычный сценарий, формат, концепция. Все, что пожелает клиент, может быть воплощено в жизнь.

Видео продакшн студия. Съемка роликов любого формата и сложности, в том числе и с привлечением знаменитостей, если требуется. Это могут быть актеры, музыканты, комики, блогеры, тик-токеры и так далее. Здесь все зависит исключительно от бюджета заказчика.

2D и 3D анимация. Ролик полностью может быть анимированный, либо включать немного анимации. Независимо от сложности проекта и его анимационной части, специалисты компании справятся с ней на все 100% качественно.

Съемка рекламных видеороликов. Это может быть реклама для ТВ, интернета, мобильных приложений.

Съемка корпоративных роликов. Актуально для крупных предприятий.

Съемки с детьми и для детей. Используются для различных социальных и других программ, либо частных лиц, которые хотят создать какое-то видеопоздравление ребенку, портфолио, например, если хотят отдать свое чадо в кинематограф и так далее.

С полным списком доступных услуг можно ознакомиться на сайте компании.

ВИЛКА гарантирует, что результат каждого проекта превзойдет все ожидания клиента. Он будет в восторге!