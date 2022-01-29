Ортопедические матрасы и их полезные свойства

Отличительной особенностью ортопедического матраса от обыкновенного является обеспечение телу максимально комфортного положения во время сна. Под максимальным комфортом подразумевается эффективное расслабление мышц. Кроме того, ортопедический матрас не нарушает кровообращения. Результат – эффективный отдых во время ночного сна.

На сайте https://100matrasov.com/product-category/matrasy/ читатель сможет подобрать ортопедический матрас под собственное спальное ложе. Ниже перечислим некоторые особенности ортопедических матрасов. Они отличаются не только стоимостью, но и назначением (для двуспальной кровати требуется особый ортопедический матрас).

За счёт чего достигается ортопедический эффект?

Современный ортопедический матрас представляет собой «бутерброд» из различных слоёв:

латекс;

пружинный блок;

кокосовая койра.

Топовые производители рынка в своей продукции используют натуральный латекс. Этот материал является гипоаллергенным. Он способен в точности принимать форму человеческого тела.

Обратим внимание читателя, что когда человек ложиться на кровать, тело давит на матрас и матрас давит на тело. Латекс позволяет равномерно распределять давление матраса на тело.

Пружинный блок может быть независимым или зависимым. Если речь идёт об ортопедическом матрасе для двуспальной кровати, настоятельно рекомендуем независимый блок. В этом случае ни вес, ни беспокойный сон одного из супругом не помешают другому.

Использование кокосовой койры

С одной стороны, ортопедический матрас должен быть мягким, чтобы суметь принять форму тела. С другой – жёстким, чтобы обеспечить корректное расположение позвоночника.

Неправильное положение позвоночного столба приведёт к формированию мышечных зажимов. Регулирование мягкости матраса выполняется с использованием жёстких прослоек.

Таковой является прослойка из кокосовой койры. Этот материал абсолютно натурален и эффективно пропускает через себя воздух, влагу. Не портится со временем.

Средний срок службы качественного ортопедического матраса составляет не менее 10 лет. Обратим внимание читателя на то, что различного рода наматрасники, которые якобы защищают матрас от загрязнителей, способы существенно снижать ортопедический эффект.

В видео специалист клиники поможет выбрать матрас для комфортного сна: