Обзор услуг продажи одноразовых номеров телефона для смс от компании ХотТелеком

Сейчас почти все регистрации на интернет ресурсах проходят через смс информирование по номеру телефона, и практически все информирования через смс рассчитаны только на один номер телефона.
Кроме того, многие хотят сохранять конфиденциальность своих данных при регистрации на сомнительных и небезопасных ресурсах.
Для пользователей, которым необходимо проводить несколько регистраций на одном ресурсе, или сохранять конфиденциальность, компания Хот Телеком предлагает простой способ с выгодными условиями – все детали подробно описаны на сайте компании https://hottelecom.net/disposable-sms-phone-numbers.html или доступны в консультациях по телефонам +7 495 988 3345 и +380 44 357 14 91
Необходимость использования одноразовых номеров для смс
Одноразовый номер от компании Хот Телеком оказывается выгодным и часто единственным решением для пользователя при существовании определенных условий:
- Ограничение числа регистраций по одному номеру телефона.
- Блокировки некоторых ресурсов отдельными странами.
- Меры безопасности по отношению к непроверенным ресурсам.
- Защита от массового спама.
- Сохранение конфиденциальности на публичных платформах.
- Ограничение доступа к личным данным.
- Отсутствие мобильного номера или его блокировка.
Что такое временный или одноразовый номер от компании ХотТелеком
Такой номер является разновидностью облачных номеров IP телефонии, предоставляемых компанией в комплексе всех своих услуг. Разовый номер для сторонних наблюдателей не связан с кодом самого пользователя и с его регионом расположения.
Наоборот, при заказе услуги одноразового номера для смс пользователь по своему желанию выбирает регион или страну, принадлежность к которым будет показываться для ресурсов, где регистрируется пользователь. Такая возможность будет нужна для того, чтобы эффективно провести рекламную кампанию для выбранных регионов, или для колл-центра при работе с определенным регионом.
Для ресурсов, где проходит регистрация, разовый номер имеет все признаки обычного мобильного телефонного номера телефона, но никак не ассоциируется с настоящим регионом пользователя.
После указания этого номера во время регистрации, смс сообщение с кодом активации поступает на адрес в облаке, закрепленный временно за этим номером. С облака смс сообщение с кодом поступает на указанный пользователем адрес для коммутации, после чего вводится пользователем в поля регистрации.
Времени существования разового номера достаточно для проведения регистрации пользователем, после чего номер прекращает существование.
Преимущества разовых номеров для смс
Использование разовых номеров для регистрации имеет ряд преимуществ:
- Низкая стоимость и выгодные условия.
- Полная конфиденциальность пользователя.
- Безопасность и защита от спама.
- Возможность обойти любые блокировки.
- Любое количество разовых номеров и регистраций на разных ресурсах в интернете.
При оплате низкая стоимость гибко меняется по месту расположения пользователя.