Обзор услуг продажи одноразовых номеров телефона для смс от компании ХотТелеком

Сейчас почти все регистрации на интернет ресурсах проходят через смс информирование по номеру телефона, и практически все информирования через смс рассчитаны только на один номер телефона.

Кроме того, многие хотят сохранять конфиденциальность своих данных при регистрации на сомнительных и небезопасных ресурсах.

Для пользователей, которым необходимо проводить несколько регистраций на одном ресурсе, или сохранять конфиденциальность, компания Хот Телеком предлагает простой способ с выгодными условиями – все детали подробно описаны на сайте компании https://hottelecom.net/disposable-sms-phone-numbers.html или доступны в консультациях по телефонам +7 495 988 3345 и +380 44 357 14 91

Необходимость использования одноразовых номеров для смс

Одноразовый номер от компании Хот Телеком оказывается выгодным и часто единственным решением для пользователя при существовании определенных условий:

Ограничение числа регистраций по одному номеру телефона.

Блокировки некоторых ресурсов отдельными странами.

Меры безопасности по отношению к непроверенным ресурсам.

Защита от массового спама.

Сохранение конфиденциальности на публичных платформах.

Ограничение доступа к личным данным.

Отсутствие мобильного номера или его блокировка.

Что такое временный или одноразовый номер от компании ХотТелеком

Такой номер является разновидностью облачных номеров IP телефонии, предоставляемых компанией в комплексе всех своих услуг. Разовый номер для сторонних наблюдателей не связан с кодом самого пользователя и с его регионом расположения.

Наоборот, при заказе услуги одноразового номера для смс пользователь по своему желанию выбирает регион или страну, принадлежность к которым будет показываться для ресурсов, где регистрируется пользователь. Такая возможность будет нужна для того, чтобы эффективно провести рекламную кампанию для выбранных регионов, или для колл-центра при работе с определенным регионом.

Для ресурсов, где проходит регистрация, разовый номер имеет все признаки обычного мобильного телефонного номера телефона, но никак не ассоциируется с настоящим регионом пользователя.

После указания этого номера во время регистрации, смс сообщение с кодом активации поступает на адрес в облаке, закрепленный временно за этим номером. С облака смс сообщение с кодом поступает на указанный пользователем адрес для коммутации, после чего вводится пользователем в поля регистрации.

Времени существования разового номера достаточно для проведения регистрации пользователем, после чего номер прекращает существование.

Преимущества разовых номеров для смс

Использование разовых номеров для регистрации имеет ряд преимуществ:

Низкая стоимость и выгодные условия.

Полная конфиденциальность пользователя.

Безопасность и защита от спама.

Возможность обойти любые блокировки.

Любое количество разовых номеров и регистраций на разных ресурсах в интернете.

При оплате низкая стоимость гибко меняется по месту расположения пользователя.