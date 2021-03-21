Обзор услуг подключения к ОФД в Уфе от компании Велс

С 2017 года, согласно действующему законодательству РФ, все организации, использующие кассовые аппараты для расчета с клиентами, должны передавать данные оттуда в налоговую.
Это было и раньше, но теперь передача данных должна осуществляться оперативно, то есть сразу и в режиме онлайн. Для того, чтобы обеспечить такую передачу данных, необходимо подключиться к ОФД и использовать специальную онлайн ККМ. Обратиться за этими услугами в Уфе можно в компанию Велс.
Что такое ОФД
Компания Велс предлагает клиентам услугу ОФД. Расшифровывается эта аббревиатура, как оператор фискальных данных.
Данные с ККМ передаются в налоговые органы не напрямую, а через ОФД в зашифрованном виде. Поэтому, кстати, можно не беспокоиться о том, что данные могут утечь, попасть в руки конкурентов или злоумышленников и так далее.
Если этого не сделать, налоговая может удаленно заблокировать кассовый аппарат и тут уже будет не отвертеться. Придется платить крупный штраф, что сильно ударит по бюджету организации.
Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, необходимо все правильно и своевременно сделать. И специалисты компании Велс готовы в этом помочь.
Компания не первый год работает в этой сфере, имеет безупречную репутацию и только положительные отзывы. Всю информацию об услуге, расценках и сроках можно найти на сайте. Если есть вопросы, нужна консультация, можно связаться с представителем компании по номеру телефона: +7 (347) 293-05-33.
Как подключиться к ОФД
Специалист Велс еще на этапе консультации расскажет подробно о том, как все это сделать.
Алгоритм действий следующий:
- Клиент заключает договор с ОФД
- Для клиента создается уникальная ЭЦП
- Если касса современная, необходимо обновить ПО, чтобы она могла работать в новом формате и передавать данные
- Если касса старого образца, нужно будет поменять ее на новую (специалист компании при необходимости подскажут, какую модель выбрать)
- Клиент регистрирует кассу в налоговой, подключает ее к личному кабинету (это все можно сделать удаленно онлайн).
Готово! Подключение к ОФД прошло успешно.
Можно смело заниматься своей предпринимательской деятельностью, не беспокоясь о том, что данные могут где-то затеряться и не дойти на контролирующих органов.
Вся информация будет передаваться в налоговую оперативно, без задержек и компания, ее кассовые аппараты пройдут все проверки.
Никаких проблем и, тем более, штрафов не будет, так как деятельность осуществляется строго в рамках действующего законодательства. Компания Велс гарантирует своим клиентам качественную услугу.
У нее есть все необходимые лицензии на осуществление подобной деятельности. Доступна техническая и пользовательская поддержка на случай, если возникнут какие-то проблемы или вопросы.
В Личном кабинете есть онлайн-инструменты, которые также позволят клиентам посмотреть статистику продаж, анализировать данные, вносить корректировки в свою работу в соответствии с полученными результатами.