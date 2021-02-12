Обзор услуг грузоперевозок из Китая в Россию от компании rtucargo.com

Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10-15 лет возрос в несколько десятков раз. Огромное количество предпринимателей, организаций сотрудничают с китайскими поставщиками и производителями, потому что это выгодно.

Доставка товара, поиск поставщиков, производителей сегодня может быть осуществлен удаленно через проверенного посредника. Поэтому тратить время, деньги и силы на личное посещение Поднебесной необязательно. Все уже налажено.

Главное, найти надежных исполнителей. Очень важную роль в цепи поставок играет транспортная компания. Если нужен надежный перевозчик товаров из Китая, идеально подойдет компания Rtucargo, официальный сайт которой доступен по адресу https://rtucargo.com/china-russia/.

О компании

Компания rtucargo.com была создана 10 лет назад. Из совсем небольшого перевозчика она превратилась в одного из лидеров рынка, существенно расширив географию своего присутствия.

А развитие и распространение интернета, высокие технологии позволили ей выйти на новый уровень. Теперь клиенты компании могут находиться где угодно, даже если в их городе или регионе нет официального представительства.

Личное присутствие и посещение офиса не требуется. Все вопросы можно обсудить и согласовать удаленно, используя интернет, телефонную связь, мессенджеры.

При этом клиенты получают стопроцентную гарантию качества на все услуги. Подробнее о компании можно узнать на сайте rtucargo.com. Если есть вопросы, их можно задать по телефону Горячей линии: 8 800 55 100 70.

Услуги

Основная деятельность rtucargo.com связана с перевозками грузов из Китая в различные регионы нашей страны.

Компания не работает с такими грузами, как:

Шины

Медицинские товары

Химическую продукцию.

Что касается остальных типов грузов, то с их перевозкой компания справится на все 100% качественно и с официальными гарантиями.

На сайте есть специальная форма для расчета стоимости доставки грузов. Необходимо указать:

Откуда и куда груз нужно привезти

Его вес

Объем в кубических метрах

Краткое описание

Контактную информацию для связи.

Менеджер компании в максимально короткие сроки свяжется с клиентом, назовет стоимость, обсудит все детали, ответит на вопросы и предоставит подробную консультацию.

Доставка грузов может быть осуществлена разными видами транспорта. Это могут быть контейнерные, мультимодальные перевозки, доставка сборных грузов и так далее.

Предоставляются услуги сопровождения на таможне, консолидации грузов. Клиент получит весь спектр услуг, чтобы быть уверенным в том, что груз в целости и сохранности, законно пересечет границу, пройдет таможенный контроль и вовремя дойдет до места назначения.