Из чего делают керамический кирпич и его технические характеристики

Керамический кирпич используется на протяжении тысячелетий. Многовековая история говорит только о том, что строительный материал обладает уникальными свойствами и качествами, которые отсутствуют у большинства современных конструкционных материалов. Основным сырьем для производства служит глина, которая доступна везде, хотя и не каждый вид для этого подходит.

В свое время древние мастера сумели сообразить, что из глины можно формировать конструкционные элементы небольшого размера, которые высыхая под воздействием солнечных лучей приобретали определенную прочность и могли служить для возведения зданий сооружений.

Если же сформированные и высохшие прямоугольные элементы подвергнуть термической обработке с использованием высокой температуры, то можно получить прочный, надежный, долговечный строительный материал.

По сути, технология получения керамического кирпича не изменилась и в наше время, цикл все тот же – формовка, сушка, термическая обработка. Качественный кирпич по доступным ценам предлагает Обольский керамический завод, подробности на сайте http://obol.by/.

Современные технологи изготовления керамического кирпича

Сегодня широко используется две технологи получения обожженного кирпича:

Пластический метод. Технология подразумевает формирование прямоугольных элементов из глиняной массы, в которой вода составляет порядка 17-30%. Формовка осуществляется с помощью ленточного пресса. Полученные блоки отправляются на сушку в специальную камеру или этот процесс происходит на открытом воздухе. Высушенные блоки отправляются в печь для обжига, в результате чего получается классический обожженный керамический кирпич.

Метод полусухого прессования. Содержание воды в глиняной масс, которая используется при изготовлении кирпичей в этой технологии, составляет от 7 до 10%. Для формирования блоков используется высокое давление.

Особенности производства керамического кирпича

Какими свойствами, качественными и эксплуатационными характеристиками дожжен обладать керамический кирпич прописанной в соответствующем государственном стандарте.

Производство качественного керамического кирпича может быть осуществлено только при наличии соответствующего оборудования – глинообрабатывающих машин, глиномялок, бегунков, вальцев, пресса.

По типу производства керамический кирпич бывает полнотелым и пустотелым. По назначение – конструкционным, облицовочным, для создания несущих конструкций и перегородок.