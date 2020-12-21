Обзор услуг дизайна домов и коттеджей в Харькове от дизайн-студии «ХАТА DESIGN»
образ жизни – креатив

Обзор услуг дизайна домов и коттеджей в Харькове от дизайн-студии «ХАТА DESIGN»

21 декабря 2020

Считается, что чем просторнее жилье, тем оно комфортнее. Это действительно так. Но не у всех жителей Харькова есть возможность только потому что они вдруг так захотели, взять и поменять, например, квартиру площадью 37 кв. м. на двухуровневый особняк в три раза больше.

Даже в ограниченном пространстве можно оформить и организовать все так, что в нем будет невероятно комфортно. Дизайн-студия «ХАТА DESIGN» в Харькове https://xata.kh.ua/dizajn-domov-i-kottedzha.html поможет воплотить эти идеи в жизнь.

О студии

Дизайн-студия «ХАТА DESIGN» специализируется на разработке дизайнов разных типов коммерческих и жилых помещений, в числе которых частные дома и коттеджи.

Они могут быть как в черте города в частном секторе, так и в пригородах. Это может быть полноценный жилой дом, либо дача. Специалисты компании работают сообща. Изначально клиента, если только это не телефонный самый первый звонок, в офисе консультируют сразу 3 специалиста. Это:

  • дизайнер
  • технолог
  • строитель

Первая двухчасовая консультация предоставляется бесплатно. Почему так долго? Потому что специалистам важно знать, что именно нужно клиенту, что он хочет получить в итоге. И него такая возможность есть.

Они может принести с собой проектную документацию дома, план, фото, подробно рассказать, что он хочет или каким бы он хотел видеть свое жилище. Специалисты задают уточняющие вопросы, в том числе и касаемо бюджета.

Это позволяет прямо во время консультации составить приблизительную смету, сделать наброски, определиться с группой материалов, чтобы уложиться в бюджет, озвучить приблизительные сроки и стоимость.

Точную сумму и сроки можно будет узнать уже после того, как специалисты выедут на место, сделают замеры, наброски, оценят масштаб работ, составят окончательную основную смету.

Если есть вопросы, их можно задать по номеру +38 067 415 86 89. Менеджер внимательно выслушает клиента и предоставит ему развернутую консультацию.

Преимущества услуг студии

Дизайн-студия «ХАТА DESIGN» предлагает:

  • сопровождение всех специалистов на каждом этапе проекта
  • технический и авторский надзор включены в стоимость и за это не нужно отдельно доплачивать
  • при комплектации интерьера, можно приобрести все необходимое у партнеров компании с хорошими скидками
  • при необходимости, после ремонта, можно также получить помощь при выборе мебели и предметов интерьера

Стили, в которых можно оформить дом или загородный коттедж, могут быть самыми разными. Все зависит от того, что именно хочет клиент. Он будет не просто доволен. Результат превзойдет все его ожидания.



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