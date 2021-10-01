Что делать, если ночью сильно заболел зуб

Зубная боль может серьезно испортить настроение, и изменить планы любого человека. Особенно, если она внезапная и неожиданная. Конечно, не все придерживаются простых правил по уходу и чистке, да и к стоматологу на профилактические осмотры ходят далеко не все.

Поэтому в 1 прекрасный момент, зубы могут заболеть у любого человека. Как же снять боль? Если есть возможность, то лучше сразу поехать в клинику, где предлагается стоматологическая помощь круглосуточно. В Москве это стоматология «Специалист».

Медикаментозные средства

Проще всего воспользоваться обезболивающими, благо с выбором в аптеках сегодня все достаточно хорошо.

Нет особого смысла тратиться на серьезные и дорогостоящие обезболивающие, которые обязательно порекомендует вам провизор (а по совместительству и менеджер по продажам).

Поэтому сохраните у себя на телефоне небольшой список обезболивающих, одно из которых точно стоит приобрести во время следующего похода в аптеку:

Найз.

Нимесил.

МИГ.

Ибупрофен.

Анальгин.

Парацетамол.

Аспирин.

Кеторолак*

* у этого лекарства есть несколько названий. Если отсутствует Кеторолак, можно спросить Кеторол, или Кетанов. Это одно и то же лекарственное средство, с идентичным действующим веществом.

Действуют вышеперечисленные обезболивающие средства конечно по-разному.

Поэтому проверять придётся опытным путем, и не забывайте о том, что могут быть противопоказания к применению. Например, Кеторол не рекомендуется применять при наличии проблем с ЖКТ (хронические заболевания).

Для детей до 12 лет, обезболивающие подходят далеко не все. Аналогичная ситуация с беременными женщинами. По идее, одним из умеренно-безопасных лекарств, является парацетамол. Но и с ним не всё так просто.

Избавление от зубной боли нетрадиционными методами

Ну а теперь о том, что делать если обезболивающих под рукой нет, и круглосуточные аптеки недоступны. В теории, можно найти круглосуточную стоматологию, которые бывают в крупных городах.

Но не все ещё живут в крупных городах.

Загляните в аптечку, возможно там есть Стоматофит, Тантум верде, Мирамистин или Хлоргексидин. Этими средствами можно полоскать рот, но перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и концентрацией раствора для полоскания, чтобы случайно не спровоцировать раздражение полости рта.

Травяные отвары тоже неплохо подходят для полоскания рта.

Используется и сода, это один из стандартных антисептиков, применяемых при зубной боли. Преимущество соды в том, что она не вызывает аллергической реакции. Можно использовать и солевой раствор, но иногда от него становится только хуже. Так что с солевым раствором будьте аккуратнее.