Обзор услуг детейлинг-центра by-tuning.ru

Каждый владелец автомобиля старается сделать так, чтобы машина была ухоженная не только внутри, но и снаружи. От этого зависит не только качество и безопасность на дороге, но и общее техническое состояние транспортного средства. И лучше потратиться на уход, чем потом на устранение серьезных неполадок.

Это касается не только внутренней «начинки», но и внешнего вида: кузова, дверей, остальных ключевых элементов. Для своевременного и грамотного наружного ухода следует обращаться к специалистам. Детейлинг-центр by-tuning.ru прекрасно подойдет для решения данной задачи. Данный источник поможет найти подробное описание всех услуг центра.

Услуги

Компания by-tuning.ru предлагает широкий спектр услуг.

Например, это антигравийная защита на кузов авто. Это специальная пленка, которая позволяет на продолжительный срок защитить лакокрасочное покрытие.Ведь именно она берет на себя основной удар от стандартных механических нагрузок, которые возникают в ходе эксплуатации.

Не менее популярна оклейка авто винилом. Но, это больше делается в целях декора, чтобы сделать внешний вид машины ярче и интереснее.

Востребована и услуга установки доводчиков, которая позволяет обеспечить аккуратное и плавное закрытие дверей.

Это лишь малая часть того, что предлагает компания. С полным списком доступных услуг можно ознакомиться на сайте.

О компании

Компания by-tuning.ru не первый год работает в этой сфере. Она одна из лидеров в данном сегменте, предлагая широкий перечень как уходовых, так и восстановительных работ. С полным списком доступных услуг можно ознакомиться на сайте.

Если есть какие-то вопросы, требуется консультация, можно обратиться к специалисту, позвонив по номеру: +7 (495) 789-02-50. Клиентами by-tuning.ru могут быть как частные лица, так и различные организации.

Например, это могут быть службы такси, курьерские компании, службы аренды авто и другие компании, которым необходимо брендирование их служебного транспорта и другие услуги. Все это можно найти здесь.

Штат сотрудников включает в себя опытных профессионалов – фанатов своего дела, которые подходят к решению поставленных задач со всей ответственностью, креативом, если это надо.

На все услуги предоставляется официальная гарантия качества. Заключается договор, где прописываются все детали. Используется самое современное оборудование, расходные материалы. Большинство материалов закупается напрямую у производителей или крупных поставщиков, поэтому итоговая стоимость услуг не такая высокая.