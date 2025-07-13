Какая бывает лабораторная мебель

Лаборатория – это отдельная категория помещений, где помимо исследовательского оборудования размещена специальная мебель. В зависимости от особенностей и специфической направленности лаборатории такая мебель может разниться по габаритам, форме, пространству для хранения утвари, препаратов, колб, инструментов и др. Существенную роль играют исходные материалы для обеспечения безопасности сотрудников. Выбрать лабораторную мебель можно на сайте компании https://vkg.ru/production/laboratornaya_mebel/.

Ключевые требования к мебели

Исследовательские лаборатории разных предприятий и организаций отличаются сферой деятельности, но главные требования к мебели всегда одинаковые:

Практичность и функциональность;

безопасность;

наличие оградительных элементов (при работе со щелочами и т.п) ;

прочность;

комфорт;

устойчивость.

Виды мебели для лаборатории

Какой бы ни была лаборатория – научной, медицинской, исследовательской, в ней не обойтись без набора стандартной мебели.

Сюда входят:

Столы;

моечные столы;

вытяжные шкафы;

закрытые стеллажи;

стулья.

Каждый из перечисленных предметов специализированной мебели имеет определенные конструктивные особенности.

Столы

Обязательным атрибутом каждой лаборатории является стол. На поверхность ставят оборудование, опытные материалы, проводят химические анализы.

Конструкция стола для лаборатории предусматривает наличие выдвижных ящиков, бортиков, полок. Важно, чтобы рабочая поверхность была химически инертной, износостойкой.

Вытяжной шкаф

В медицинских и химических лабораториях обязательно устанавливается вытяжной шкаф для безопасной работы со щелочами, кислотами, опасные испарения от которых выводятся непосредственно в вентиляционную систему через встроенную вытяжку.

Такие шкафы оснащены подводкой воды, электрическим выключателем и подсветкой.

В комплектацию шкафа входит верхний вытяжной модуль с прозрачным, подвижным экраном и столешницей из огнеупорного материала. В основании шкафа может быть встроенная тумба для лабораторных принадлежностей.

Основные материалы для изготовления: полипропилен, нержавейка, керамическая плитка, огнеупорное стекло, ЛДСП.

Стулья

Основное требование к стульям в лаборатории – прочность и удобство.

Для комфортного перемещения они должны быть на колесиках, иметь гидравлическую опору для выставления желаемой высоты, иметь высокую спинку и мягкое сиденье.

Моечные столы

В основе моечных столов имеется крепкий каркас из металла с полимерным покрытием. Для корректировки возможных неровностей пола столы оснащены специальными регулируемыми опорами.

Помимо этого конструкция включает:

Полипропиленовую раковину;

водяные шланги;

сливной сифон;

смеситель;

тумбу с дверцами.

На изготовление столешниц идут бесшовный керамогранит или монолитный пластик. Для изготовления тумбы – полипропилен, нержавеющая сталь либо ЛДСП.

Закрытые стеллажи

В мебельное оснащение лабораторий должны быть включены закрытые стеллажи.

Их функция – хранение реактивов и лабораторной посуды. Изготавливаются стеллажи из негорючих материалов., устойчивых к химическим препаратам.

Помещения, где ведутся опыты и исследования с применением агрессивных химических составов, мебель не должна быть подвержена окислению, легко очищаться и не портится от частых обработок поверхностей дезинфицирующими средствами.