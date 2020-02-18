Обзор трех ПВХ лодок под мотор бренда Роджер магазина Лодки России

«Лодки России» — магазин, который обязательно нужно посетить, если планируется покупка лодки ПВХ под мотор. В нем представлен огромный ассортимент моделей разных брендов. Специалисты компании подберут наилучший вариант, учитывая все пожелания клиента. Большой модельный ряд позволяет выбрать модель, подходящую по характеристикам и габаритам.

Ознакомиться с ассортиментом магазина можно на сайте https://rus-lodki.ru/. Там наглядно представлены модели и дано подробное описание. На сайте указана стоимость каждой лодки, это поможет узнать, на какую сумму нужно рассчитывать.

Одним из брендов, модели которого представлены в магазине, является Роджер. Лодки этого производителя могут быть разной комплектации и иметь различные характеристики.

Роджер Standart SL 2400.

Эта недорогая модель предназначена для двух пассажиров. Мотор такого оборудования может быть не мощнее 3 л.с. Габаритные размеры модели 2400×1250 мм. Борт диаметром 320 мм уменьшает внутренний размер до 1600×600 мм.

Лодка имеет два отсека и два сидения для пассажиров. Грузоподъемность модели достигает 200 кг. Лодка не имеет киля, а пол в ней натяжного типа. Производитель гарантирует качество швов и ткани в течение двух лет.

Комплектация такого оборудование включает два весла, насос, комплект для ремонта, два сидения и сумку.

Роджер TROFEY 3300.

Это довольно длинная модель, которая предназначена для трех пассажиров. Ее габаритные размеры составляют 3300×1560 мм. Даже учитывая диаметр борта, длина внутренней части лодки достигает 2400 мм.

В такой модели можно устанавливать мотор, мощность которого не превышает 9,8 л.с. Вес лодки 27 кг, с учетом сумки 35 кг. У этой модели не предусмотрен киль, и швы соединены сварным методом. При этом гарантия производителя на ткань и швы составляет два года.

В комплект входят два весла, помпа, два сидения, рем. комплект и сумка.

Роджер ZEFIR 4400.

Это вместительная модель для семерых пассажиров имеет длину 4400 мм. В ней три отсека, которые размещены во внутренних 3100×800 мм. Такие размеры позволяют каждому пассажиру чувствовать себя комфортно.

Мотор для такой лодки может быть 30 л.с. Модель имеет полноценный киль. Гарантия на сварные швы и армированный ПВХ – два года. Масса модели 52 кг, в сумке 60 кг. Упакованная лодка имеет размер 110×66х50 мм.

В комплект предлагаются два весла, два сидения, насос, комплект для ремонта и сумка для лодки.