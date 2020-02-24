Обзор трех моделей мультизональных систем кондиционирования AUX

Мультизональные системы предназначенны для одновременного поддержания установленных климатических условий во всех помещениях жилого дома или квартиры, а также в офисных помещениях. В каждом из этих помещений предусмотрена полностью автономная установка температурных режимов. Мульти сплит AUX в широком ассортименте предлагает интернет-магазин sellfrost.ru.

AUX ARV-H25O∕5R1 MV

Эта система оснащена бесконтактным двигателем, работающим от источника питания постоянного тока. Этот инновационный двигатель контролирует скорость вращения лопастей вентилятора согласно установленной производительности системы.

Он намного эффективнее двигателя работающего от электросети переменного тока. Благодаря регулированию расхода охлаждающего вещества обеспечивается стабильная температура во всех помещениях, что способствует комфортному нахождению в этих помещениях.

Преимущества этой модели мультизональной системы:

экономия электроэнергии;

бесшумная работа;

возможность настройки каждого отдельного блока;

высокий уровень фильтрации воздуха;

наличие обогревательной функции.

AUX ARV-H220∕4R1A

Плата управления этой системы оснащена специальным dip-переключателем которым при необходимости включается режим энергосбережения. Этим переключателем включается система ограничения согласно рекомендациям компании-производителя.

Благодаря этой функции значительно уменьшаются нецелевые затраты энергии. Встроенная система позволяет устанавливать температурный режим в отдельных помещениях.

Система оборудована множеством степеней защиты, в результате этого система отличается повышенной надёжностью. Преимуществами этой системы являются;

высокая производительность;

повышенная энергоэффективность;

бесшумная работа;

эффективная система управления.

AUX ARV-H400∕5R1MA

Для этой системы характерен высокий уровень надёжности. Применение инновационных технологий позволило создателям этой мультизональной системы повысить её надёжность. Благодаря встроенной функции контроля за компрессией значительно увеличился эксплуатационный период компрессора.

Охлаждение платы охлаждающим веществом, позволяет обеспечивать функциональную стабильность системы даже в сильную жару. В этой модели задействованная двух уровневая система охлаждения, много кратно усилившая работу мультизональной системы.