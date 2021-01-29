Обзор тендерной площадки Workspace в сфере digital. Узнайте о преимуществах тендерной системы поиска исполнителей.
идеи в лицах

Обзор тендерной площадки Workspace в сфере digital

29 января 2021

Только те, кто видят и воспринимают актуальные тренды (цифровизация) сумеют выжить в рыночной конкуренции. К сожалению, в РФ до сих пор не все это понимают. Однако, даже желание идти в ногу со временем создаёт определённые проблемы. А именно – непросто найти специалистов, которые за адекватный гонорар смогут исполнить существующее техническое задание. Означенную проблему решает тендерная площадка Workspace. На самом деле речь идёт о многофункциональном инструменте, весьма полезном не только для заказчиков, но и для специалистов.

Заказать SEO-аудит не составит никаких проблем. Необходимо будет лишь провести мини-тендер на Workspace. Взаимодействие заказчика и исполнителя реализовано на площадке определенным образом. Преимущества и потенциал Workspace изложены ниже.

Зачем создавать тендер?

Зачем создавать тендер?

Суть в том, чтобы на рынке суметь выделить те предложения от исполнителей, которые обеспечат наивысшую выгоду по соотношению цена/качество. Работа с Workspace для заказчика выглядит следующим образом:

  • создаётся тендер;
  • сервис проанализирует ТЗ и предложит автоматически 15 наиболее подходящих исполнителей;
  • будет осуществлена модерация тендера;
  • после модерации тендер отправляется отобранной группе заказчиков;
  • осуществляется общение заказчика и исполнителя, обсуждаются детали;
  • заказчик составляет шорт-лист, выбирает конкретного исполнителя.

То, что сервис автоматически подбирает исполнителей, не означает, что заказчик не в состоянии дополнить (расширить или сократить) лист.

Однако, все исполнители на Workspace разделены определённым образом – по цене услуг например. Это удобно. Ведь если заказчику необходимо создание простейшего лэндинга, нет смысла обращаться к веб-дизайнерам, которые занимаются разработкой корпоративных сайтов, Интернет-магазинов (существенная переплата).

Привлекательность Workspace для исполнителей

Привлекательность Workspace для исполнителей

Подчеркнём, что для заказчика использование сервиса абсолютно бесплатное. Исполнители же в целях получения максимального функционала могут приобрести PRO-аккаунт.

На базе Workspace реализована фриланс-биржа. Зачастую поручить выполнение конкретной задачи значительно выгоднее частному специалисту.

Сам же фрилансер, наряду с выполнением единичных заказов прямо на Workspace может искать вакансии для постоянной работы. Ведь если на площадке появится крупный заказчик, он может изначально воспользоваться услугами фрилансера, а затем, убедившись в его квалификациях, принять в штат.



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