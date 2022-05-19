Представители приматов. Где появился первый человек?

Как обезьяны и полуобезьяны, человек относится к классу приматов (млекопитающих). Однако до сих пор неизвестно, где именно появился первый человек и как обустраивалась жизнь древних людей. Одни данные учёных свидетельствуют о том (скорее всего), что местом появления является Африка.

Другие же, что центр Евразии – Сибирь.

Первые люди

Самыми близкими родственниками древнего человека являются гориллы и шимпанзе. Есть предположение, что видами, которые были ближе всего к предкам горилл и шимпанзе — накалипитек (Кения, Африка) и грекопитек (Балканский полуостров).

Современного человека относят к классу люди, имеет название «Человек разумный».

Остальные виды, которые существовали до этого, вымерли.

Первыми древнейшими прямоходящими являлись грекопитек и сахелантроп, их же относят во временную шкалу антропогенеза. Дальше по временной шкале идёт оррорин, один из возможных предков современного представителя (отсюда оррорин и переводится, как «первый человек»).

Следующим видом являлся ардипитек. Все эти виды жили на территории в Африке, проводя много времени на деревьях (лес, позже саванна). Выход в саванну наших предков был обусловлен тем, что началось похолодание на Земле, что вызвало образование ледников и постепенное уменьшение лесов.

Следующим этапом стало появление австралопитека, высшего примата, который обладал прямохождением. Обитал в Африке.

Высшим австралопитеком считают Человека умелого, который начал создавать первые орудия труда.

Останки были обнаружены в 1960 году в Танзании. Существовал Человек умелый, возможно, около полумиллиона лет назад.

Прямоходящий или Эректус – предок современного человека, который по данным исследований 2008 года, мог скрещиваться с Homo sapiens. Появились в Африке. Распространялись от Африки до Китая. Занятием данных представителей был постоянный поиск еды, чтобы прокормить себя.

Неандерталец – следующий представить семейства Homo (люди). Останки найдены в ущелье «неандерталь» (1829 год), отсюда и название. Вскоре были вытеснены кроманьонцами, которые, возможно, появились даже раньше, чем неандертальцы.

Останки и исследования показывали очень большое сходство в строении кроманьонцев с современным человеком. Поэтому их считают ранними представителями Homo Sapiens. Вскоре кроманьонцы заселили большую часть Земли. В основном занимались охотой, преимущественно на хищников.

Человек разумный – заселяющий всю планету. Сначала были кочевниками, потом начали заниматься сельским хозяйством, то есть, произошла неолитическая революция. Это дало возможность увеличения численности населения, а также случилось появление новых цивилизаций Древнего мира.